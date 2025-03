Feijóo dice que el dinero público no puede gastarse en "corruptelas y prostitutas"

Madrid, 3 mar (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que el dinero que se recauda de los impuestos de los españoles no puede gastarse en "corruptelas, en centenares de asesores puestos a dedo, en campañas ideológicas absurdas, en intervenir empresas privadas, ni en servicios de prostitutas pagados con dinero publico".

"El dinero de los españoles hay que gestionarlo con respeto; no está para financiar y satisfacer caprichos ni para malgastos", ha afirmado en un discurso ante la asamblea de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Feijóo no ha escatimado elogios a los autónomos, que saben -ha dicho- la importancia de respetar al cliente, gastar menos de lo que se ingresa y pagar lo que se debe, y ha recurrido a su ejemplo para criticar el plan de Hacienda para condonar parte de la deuda a las comunidades autónomas.

El autónomo "no tiene quitas" y sabe que "no se puede mantener "una espiral infinita de deudas, ni de malgasto ni de desprecio a los ciudadanos"; sabe que "la gestión de un Gobierno que gasta lo que no tiene, que deja miles y miles de millones a deber, no es la gestión adecuada ni para un país, ni para una familia ni para una economía", ha afirmado.

En este contexto ha pedido que se apoye a quien se esfuerce y que no se subvencione a quien no cumple y gasta "irresponsablemente", lo que, a su juicio, supone "la falsa quita de la deuda entre españoles" planteada la semana pasada por el Gobierno. EFE