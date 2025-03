C-LM admite que no se puede prescindir de la central de Trillo mientras la región no sea autosuficiente en renovables

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha apuntado desde Guadalajara que la central nuclear de Trillo "no molesta para nada" y que, en tanto en cuanto en Castilla-La Mancha no haya autosuficiencia energética renovable y cuenten con las subestaciones y la red de transporte de energía necesaria, no pueden prescindir de los 1.000 megavatios que produce esta central.

"La central nuclear de Trillo no nos molesta para nada. Son mil megavatios de potencia los que pone a disposición del sector eléctrico español, pero sí que es verdad que esa energía no la consideramos renovable, independientemente de que no tenga emisiones de CO2", ha señalado a preguntas de los periodistas desde Guadalajara, donde ha participado en una jornada titulada 'En clave energía: renovables, desarrollo sostenible', desarrollada por el periódico Nueva Alcarria.

En todo caso, la titular de Desarrollo Sostenible ha incidido en que es "importante" tener en cuenta que mientras no tengan autosuficiencia energética renovable en la región habrá que mantener esta energía.

"Hay que ver qué es lo que va a suceder de aquí al 2035, que es cuando se prevé que se inicie el desmantelamiento de la central nuclear, para entender si estamos en disposición o no de prescindir de esta energía", ha apostillado al respecto.

Una comparecencia ante los periodistas en la que Gómez también ha hecho referencia al desmantelamiento de la central nuclear de Zorita, la más antigua del país, y ha señalado que "todo va según lo previsto" y que no hay problemas.

Según ha añadido, el asunto está dentro del ámbito competencial del Instituto de Transición Justa, pero el Gobierno regional sigue "de cerca" las labores de limpieza que se están realizando en todo lo que es el ámbito de la zona de influencia de la 'José Cabrera'.

Además, la consejera ha precisado que todos los municipios afectados por este desmantelamiento tienen ayudas adicionales para la instalación de desarrollos industriales para suplir los puestos de trabajo que óejo de tener la planta tras su cierre y que ello supone también una "ventaja competitiva" ya que al tener esas ayudas, las industrias tienen una mejor disposición para poderse instalar.