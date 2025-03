Vicente Moreno: "Estamos en la época en la nos cuesta todo mucho"

Pamplona, 2 mar (EFE).- El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, ha señalado que su equipo se encuentra "en la época en la que todo cuesta mucho" y ha trasladado su "mala sensación" por no haber podido cerrar el partido y "sumar de tres".

Moreno ha atendido a los medios de comunicación tras el empate a tres ante el Valencia en El Sadar, un punto que le sabe a poco porque Osasuna tenía el marcador de cara y "cuando parece que lo tienes, se te escapa".

El preparador rojillo ha explicado que "para ganar no puedes recibir tres goles" y ha sido crítico con la manera de defender los dos primeros goles del Valencia, donde Osasuna no ha sido capaz de proteger su espalda.

"Con esa forma de jugar que tenemos, intentamos ir muy arriba, tienes esa energía, hemos concedido mucho espacio entre líneas y a la espalda. Podíamos haberlo hecho mejor en los dos goles. La segunda parte hemos intentado no tener tanto espacio entre líneas, no me importaba tanto a la espalda. Creo que hemos defendido bien, pero nos ha faltado no guardar más el balón, no querer ser tan vertiginosos. Cuando tienes tantas pérdidas, llegan jugadas como la de Sadiq, que es difícil de defender", ha declarado.

Vicente Moreno ha afirmado que su equipo ha hecho "muchas cosas bien", pero que "esto va de ganar", por lo que el grupo está "fastidiado". "Hay mucha diferencia de ganar a empatar. Sigo confiando en que todo esto lo convertiremos en victorias", ha señalado, optimista.

Sobre la lesión de Aimar Oroz, Moreno ha explicado que "es posible que lo podamos perder". El técnico tenía la duda de si ponerlo de inicio o no y el jugador ha terminado retirándose con dolor.

Sobre el resto de cambios, el entrenador de Osasuna ha explicado que no se "arrepiente" de ellos. "Hemos intentado finiquitar el partido, no hemos tenido buenas tomas de decisión".

En cuanto al juego del equipo, Moreno ha apuntado que es difícil mantener el ritmo los 90 minutos: "Nos buscan a la espalda, estamos lejos, la gente nos empuja, tenemos esa cultura y queremos mantenerla, pero no es fácil aguantar los 90 minutos. Lo que hemos hablado en el descanso era atacar más para defender menos".EFE