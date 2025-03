Sergi Darder: "Si queremos estar arriba había que ganar este partido"

Palma, 2 mar (EFE). - El centrocampista del RCD Mallorca Sergi Darder reflexionó tras el empate en casa contra el Deportivo Alavés (1-1) sobre la importancia de haber ganado este partido si el cuadro balear aspira a clasificarse a Europa.

"Después de ir ganando y tener varias ocasiones para matarlo no hemos sido inteligentes, no hemos sabido jugar con sus nervios. Si queremos estar arriba había que ganar este partido", explicaba el mallorquín tras el encuentro.

"Las dos partes no han sido parecidas, no hemos sido capaces de tener el balón. Al final no hemos interpretado bien el tener una referencia arriba como Muriqi, hoy hemos jugado demasiado en nuestro campo, es demérito nuestro pero mucho mérito suyo", indicó.

"En los últimos partidos cuando nos adelantamos defendemos demasiado atrás, así juegas con fuego y ellos tienen alguien muy peligroso como Kike (García). Han hecho las cosas muy bien pero nos ha faltado algo más con balón para amarrar los tres puntos", señaló sobre el juego de los suyos en situaciones de ventaja.

"Era una final porque si ganabas sellabas prácticamente la salvación y te permitías el lujo de mirar para arriba, hemos tenido ocasiones para el 2-0 pero el empate es justo", sentenció. EFE

