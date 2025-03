Pablo Laso: "Los errores nuestros han dado al MoraBanc el ritmo que necesitaban"

Andorra La Vella, 2 mar (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Baskonia, sacó está conclusión de la 11a derrota de la temporada en la Liga ACB. "Tengo la sensación que los errores nuestros han dado al MoraBanc el ritmo que necesitaban".

El técnico vitoriano empezó felicitando a los del Principado. "Felicito al Andorra. Ha sido un partido muy igualado. Nuestro inicio de partido ha sido bueno y ellos le han dado la vuelta al marcador aprovechando nuestros errores. Se han ido con ventaja en el descanso y nuestro tercer cuarto defensivamente ha sido muy bueno, pero nos estaban reboteando muy fácil". Y destacó la reacción del último cuarto. "Hemos empezado a meter algunos tiros abiertos y también hemos tenido pelota, dos veces, para ponernos por delante en el marcador, pero hemos sufrida pérdidas en ataque".

Para Pablo Laso, el acierto de MoraBanc en los momentos clave fueron decisivos. "Ellos han estado más acertados aunque son dinámicas. Los de Joan Plaza juegan en campo abierto y él incide mucho en esto. No tengo la sensación que ellos nos hayan hecho correr mucho sino que ha habido momentos que no sabíamos que hacer cuando ellos corrían. Lo que más me ha fastidiado son nuestros propios errores".

No hay excusa para la derrota ni tampoco tuvo que ver el desgaste físico. "Hemos jugado hace 48 horas en Belgrado, pero hemos manejado los minutos de nuestros jugadores bastante bien. El mejor ejemplo ha sido que hemos llegado vivos al final del partido. Hemos hecho cosas bien para que no se notase la fatiga lógica".

El Baskonia continua sin entrar en zona de 'play-off'. "Para nosotros cada partido es una final si queremos estar en 'play-off'. Está es una oportunidad pérdida y está derrota nos tiene que ayudar a mejorar de cara al partido contra Zalgiris y contra el Gran Canaria".

También elogió a Markus Howard. El base norteamericano jugó con un esguince de tobillo. "Ha hecho un esfuerzo para ayudarnos y se lo agradecemos", sentenció Pablo Laso. EFE

