Jagoba Arrasate: "Estoy fastidiado porque hemos hecho un partido para ganar"

Palma, 2 mar (EFE).- El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, mostró su frustración por no conseguir este domingo los tres puntos tras hacer un partido "para ganar" contra el Deportivo Alavés (1-1).

"Aunque el valor de los puntos es el mismo, las sensaciones no. Muy fastidiado porque más allá de estar peor en el segundo tiempo hemos hecho un partido para ganar. Cuando metes el primero y tienes opciones para irte en el marcador, te fastidia no poder dejar la portería a cero y no ganar", indicó en la rueda de prensa posterior al choque.

"En el primer tiempo hemos estado bien y en el segundo ellos han estado mucho mejor. Ellos es verdad que han acumulado muchos jugadores arriba, te hacen el gol y te entran las dudas de ver que haces", señaló sobre la segunda mitad.

"Es algo que me preocupa porque no podemos ir a partidos de muchos goles, cuando te pones por delante necesitamos más solidez, lo estamos arrastrando porque necesitas un trabajo de todos y llevamos muchos partidos sin hacerlo", comentó.

"Takuma Asano por los esfuerzos que hace suele durar 70 minutos, creo que eran calambres de Robert Navarro, pero vamos a ver si se queda en eso. Cuando salen de inicio normalmente los tenemos que cambiar a los dos", dijo sobre las molestias del extremo catalán y el cambio del atacante nipón.

Arrasate, respecto a la dificultad de ganar partidos a estas alturas de la temporada, destacó: "Se está viendo que nos cuesta a todos ganar, el salto lo das con victorias y cuando consigues tres puntos. Tenemos un partido muy complicado el domingo que viene y por complicada que sea la batalla en Bilbao, no veo ningún partido imposible".

"Nosotros tenemos que hacer nuestro camino, el Betis demostró el potencial que tiene y es el candidato más firme a quedar sexto, cuando juegan los rivales quieres que empaten. Tenemos una puntuación que falta para el primer objetivo y ojalá conseguirlo pronto para hacer otras cábalas", sentenció. EFE

