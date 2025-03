Budimir: "Me gusta ganar, no queremos empatar"

Pamplona, 03 mar (EFE).- El delantero croata de Osasuna, Ante Budimir, ha señalado este domingo que le gusta "ganar" y que el equipo "no quiere empatar", a pesar de ser el grupo que más tablas logra

Budimir, que se ha convertido en el máximo goleador de la historia de Osasuna en Primera División con el gol de penalti logrado esta noche, ha atendido a los medios de comunicación cabizbajo por el resultado favorable que han dejado escapar.

"Llevamos muchos empates y muchos en los que hemos ido ganando. Un punto más y muchas cosas para analizar. Por qué otra vez empate, por qué no ganar. Es difícil hablar ahora, hay que sentarse con la cabeza fría y analizar. Ahora es difícil sacar conclusiones, es más inteligente dejarlo esta noche y ver el partido con tranquilidad, para ver por qué encajamos otro gol más", ha dicho.

Sobre lo que el equipo podía haber logrado, el croata ha apuntado que "cada uno lo puede ver cómo quiera, ganando cierras permanencia, miras a Europa. No quiero hablar de Europa o no sé qué, porque no tengo que hablar de eso. Sería bonito ganar para ganar, para hablar de ganar. Me gusta ganar y llevamos muchos partido donde no hemos logrado ganar".

Budimir ha resumido el partido: "Remontar en la primera parte, dos veces el Valencia por delante, nos daba igual, hemos seguido, hemos remontado el partido y nos hemos ido ganando el primer tiempo. Esto te da mucha confianza y ganas de ganar el partido y meterte arriba, pero en el segundo tiempo se pueden sacar muchas cosas para mejorar".

"No me voy a ir súper contento por un punto, ni hoy ni el día del Madrid. Hemos demostrado que podemos ganar al Barcelona y no quiero ser conformista", ha dicho.

El delantero rojillo ha hablado también de su récord. "Estoy orgulloso. No lo siento solo mío, es de todos los que han vivido estas cinco temporadas conmigo. Dándome apoyo y cariño. No me quiero olvidar de nadie, los que pagaron por mí, han trabajado conmigo, afición que está aquí siempre".

Además, ha comparado el gol logrado ante el Valencia, con el fallo que cometió el pasado año desde el punto de penalti: "El gol de hoy es el reflejo de mi trayectoria en Pamplona. El año pasado fue un momento tragicómico con el mismo penalti. Misma portería, mismo rival, mismo portero, mismo Budi, meto gol histórico. Cuando he cogido el balón he visto que la gente me apoyaba y sabían que iba a ir dentro a pesar de lo que pasó. Estas cosas son también de ellos y me gustaría que sientan también eso".EFE