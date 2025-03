Borja Jiménez: "Ojalá esta victoria sea un punto de inflexión"

Leganés (Madrid), 2 mar (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, afirmó este domingo, después de ganar 1-0 al Getafe, que espera que la victoria de su equipo, después de encadenar cinco encuentros sin ganar, "sea un punto de inflexión" en la temporada.

El técnico del conjunto 'pepinero' se mostró muy satisfecho del trabajo de sus jugadores durante el derbi para reponerse de una mala racha de resultados que duraba cinco jornadas. Ahora, espera que cambie la dinámica de su equipo y sume más victorias para acercarse a la salvación.

"Los resultados ayudan a ser más optimistas o pesimistas. Veníamos de cinco partidos sin ganar. Es la racha que nos movemos todo el año más o menos, tres o cuatro partidos. El día del Rayo nos hizo daño. Ojalá sea un punto de inflexión. Los que estamos dentro estamos preparado para sufrir hasta el último momento. Lo tenemos claro. Cuando no ganas estás en un punto de inseguridad que cuesta más", dijo.

Borja analizó el choque ante el Getafe y reconoció que fue "muy cerrado desde el principio" con el "aspecto emocional" de un derbi en el que sus jugadores "defendieron bien" el juego directo de su rival.

"Hemos estado cómodos a nivel defensivo. Era una de las bases para ganar hoy. Cuando el partido se ha ido abriendo tuvimos alguna situación como la de Dani, la falta de Óscar y al final a base de insistir y de tener fe... La entrada de Diego nos ha dado buen juego de espaldas, Oscar nos ha aclarado situaciones con balón y Cruz profundidad. Feliz y todos contentos", declaró.

"Veníamos de un partido donde no estuvimos nada cómodos, no estábamos en nuestra mejor dinámica y necesitábamos afianzarnos. Teníamos que madurar el partido y la entrada de los jugadores fue importante. Insisto mucho en que no solo los que empiezan, los que no entran se decepcionan y todos los que quieren jugar. Pero creo que los 14 que han participado han estado muy bien", añadió.

Sobre la pelea que mantienen por la titularidad Dani Raba y Juan Cruz, declaró que casi todas las jornadas tiene que elegir a uno de los dos y recordó que cuando ambos jugaron junto en partidos como el del Valencia, la apuesta no funcionó.

"Vimos a Dani bien y le cambiamos porque se abría más el partido. Dani tuvo una pequeña molestia, decidimos cambiarle y que sigan trabajando todos. Esto no es Cruz o Dani... Esto es el Leganés. La misión es que esté el Leganés en Primera División".

Asimismo, habló sobre cómo siente un derbi del sur de Madrid y declaró que le llamó la atención el ambiente: "Los primeros minutos se escuchaban a las aficiones constantemente. Es diferente. Es muy bonito ser participe y estar dentro. Y lo de ganar de chilena en el 92, todavía más".

"El partido de hoy es bastante completo en cuanto a sensaciones de equipo Me habría gustado que tuviera más continuidad de acciones y que fuera más fluida la pelota. No hemos tenido paciencia, pero es normal porque venimos de una racha que genera dudas. Cuando ganas te crees mejor de lo que eres y cuando pierdes te crees mejor de lo que eres".

Por último, preguntado por si estaba de acuerdo con las declaraciones de Bordalás, que aseguró que el resultado justo habría tenido que ser un empate y que el Getafe propuso más fútbol, contestó no estar de acuerdo con el técnico del conjunto azulón.

"Puedo compartir lo del empate por el tema que era el minuto 92. Pero en cuanto a propuesta de tener intención y querer progresar, somos justos vencedores. Ellos creo que no han tenido ningún tiro a puerta, nosotros tuvimos la de Dani y Óscar. Contentos de la forma en la que lo hemos hecho", finalizó. EFE.