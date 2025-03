Ayuso:"El ataque estaba planificado, estoy encantado con la victoria"

Redacciòn deportes, 2 mar (EFE).- Juan Ayuso (UAE), ganador con una gran exhibición en solitario de la Faun Drome Classic disputada en Francia, se mostró "encantado" con su primera victoria de la temporada, lograda tras una perfecta planificación del equipo.

"Teníamos un plan desde el principio para atacar justo donde yo lo hice. La salida de Isaac Del Toro estaba planificada y lo hizo a la perfección, realmente me puso en la posición perfecta para poder atacar, así que le debo agradecérselo enormemente", comentó en meta el ciclista español.

Ayuso rodó 40 km en solitario, solo perseguido por el danés Mattias Skjelmose, quien finalmente fue segundo a 23 segundos.

"En los últimos kilómetros había bastante viento en contra y mi radio no funcionaba demasiado bien, así que miraba un poco hacia atrás porque sabía que Skjelmose no estaba demasiado lejos y no tenía referencias de tiempo", comentó.

Ya en solitario, Ayuso hizo una verdadera crono para obtener su primer triunfo de 2025 en su segunda carrera.

"Simplemente hice una contrarreloj y apreté hasta el final. Todo salió bien. Estoy encantado de conseguir esta primera victoria y empezar la temporada con buen pie con el equipo", concluyó. EFE