Ayuso sobre la quita: "Cada madrileño pagará 500 euros más, iré a los tribunales"

Madrid, 2 mar (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la quita de deuda para las autonomías que ha propuesto el Gobierno porque supondrá que cada madrileño tendrá que pagar 500 euros más y ha adelantado que irá a los tribunales y dará la batalla política para frenar esta iniciativa.

En una entrevista que publica el diario El Mundo este domingo, Ayuso ha argumentado que aunque la Comunidad de Madrid se beneficiaría de la condonación de una deuda de 8.644 millones de euros, esa deuda "se reparte, no desaparece", y que "el resultado de toda la operación es que crece para Madrid".

"Son 500 euros de más que va a pagar cada madrileño y que pagaría de menos cada catalán (...) Toda la deuda que se supone que dejas de asumir como madrileño la empiezas a asumir como español. Y no sólo es la deuda catalana que nos reparten a los demás, es lo que Cataluña va a dejar de aportar", ha expresado.

Ayuso ha indicado que se trata de una "gran tomadura de pelo" que el Gobierno lleva a cabo porque necesita los votos de ERC en el Congreso.

"Nos dijeron que la amnistía era necesaria por la convivencia y ahora hay que asumir la deuda catalana. Nos tratan como a idiotas", ha enfatizado.

Respecto a otros temas, ha reiterado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene obsesión con la Comunidad de Madrid" y que ve "mucha cobardía" con él "en varios entornos, incluido el de la empresa".

"Nadie hace más daño a la empresa que el Gobierno de Sánchez (...) La gran empresa y la banca tienen que poner pie en pared con Sánchez", ha expresado.

Ha indicado también que "el PP debe espabilar en la oposición", aunque ha mantenido que Alberto Núñez Feijóo "es el mejor líder" del partido y ha reconocido que les "lastra la división con Vox" que, según ha dicho, "Sánchez utiliza" a su favor.

Respecto a la investigación que se está llevando a cabo sobre su novio, Alberto González Amador, por supuesto fraude fiscal, ha comentado que ella no tiene responsabilidad y que si ha creado una red para evadir impuestos, no le parecería bien "y tendría que pagarlo", pero que "no es nada de esto" sino "el pago de un impuesto fuera de plazo". EFE