Yasiel Sotero gana su tercer Nacional de disco con récord del campeonato y marca del año

Redacción deportes, 1 mar (EFE).- Yasiel Brayan Sotero, del TenerifeCajaCanarias, se proclamó este sábado en Castellón campeón de España de disco por tercera vez con un registro de 64,53 metros, plusmarca de la competición y mejor marca nacional de la temporada, que él mismo tenía con 64,01.

Sotero, que venció en 2021 y 2023 en la competición, superó de esta forma el el récord de Frank Casañas de 63,21 metros, que logró en Toledo el 12 de marzo de 2011.

El hispanocubano, que desde 2014 vive en Canarias, tiene en su palmarés los títulos de campeón de Europa sub 18 y sub 20, además de un doble bronce en sub 23.

Diego Casas (Facsa-Playas de Castellón), que defendía el título de 2024 y ganó igualmente en 2022, fue segundo con una marca de 64,51 metros, sólo dos centímetros por debajo de la de Sotero y, además, estableció su mejor marca de la temporada, ya que a Castellón llegó con 63,39 metros.

Además, el discóbolo riojano sub-23 Marcos Moreno, que este año había conseguido una mejor marca de 60,29 metros, fue bronce en el Campeonato de España y estableció otro registro personal de 61,15 metros.

Javier García, del Unicaja Jaén Paraíso Interior, y Javier Rodríguez, de la Real Sociedad, fueron cuarto y quinto con 54,82 y 53,99 metros, respectivamente. EFE

