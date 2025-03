Una nueva manifestación exige la "inexcusable" dimisión de Mazón cuatro meses después de la dana: "Es una burla"

Miles de personas --30.000, según las cifras facilitadas por la Delegación de Gobierno y 16.500, de acuerdo con la Policía Local-- han participado en una nueva manifestación para exigir la "inexcusable" dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recorrido este sábado por la tarde, cuatro meses después de la dana, las calles del centro de València con el fin de "pedir responsabilidad" al jefe del Consell, ya que consideran que su actitud "es una burla".

La quinta protesta contra el jefe del Ejecutivo valenciano por la gestión de la dana --que dejó 224 fallecidos y tres desaparecidos-- ha arrancado este sábado, pasadas las 18.18 horas, en la calle Colón, en la esquina con Russafa. La manifestación --con la música de la agrupación Estrella Roja de Benimaclet-- ha estado encabezada por una pancarta con el lema 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. Asesinos', junto con asociaciones de víctimas y personas afectadas.

Además, se han unido otras pancartas con mensajes como 'Mazón dimissió' --con lazo negro en señal de duelo y la foto de Mazón boca abajo--, 'Ni olvido ni perdón, Mazón dimisión'; 'Mazón, dimisión y prisión'; 'Criminal'; 'Mazoff'; 'Mazón, no estaves. Ara no estigues'. Igualmente, ha habido algunas con fotos de familiares fallecidos y mensajes como 'Justicia por mi marido y mis hijos', 'Mazón, tú lo has matado' y 'Víctimas de Mazón'. También han gritado consignas como "Mazón dimisión', 'El 'president' a Picassent' o 'No són morts, son assasinats'.

"INEXCUSABLE"

Una vecina de Catarroja y representante del colectivo de familias de víctimas mortales del 29 de octubre, Rosa María Álvarez, ha reclamado "una vez más, la dimisión, esta vez ya inexcusable, de Carlos Mazón".

"Ya no podemos aguantar más, para las familias esta semana ha sido muy mala. No nos ha representado desde el día 29", ha censurado, a lo que ha agregado que su actitud "es una burla" porque no les ha atendido "en ningún momento" aunque el jefe del Consell "no para de decir 'estoy con vosotros'". Asimismo, ha sostenido que "ningún partido político está manipulando a las víctimas".

Por su parte, Susana, otra afectada, ha hablado en nombre de su marido José Ruiz, quien falleció antes de que sonara la alarma. "Cada día que pasa, este hombre --Mazón-- sigue apareciendo en la tele y nos hace comentarios con los que nos va matando. Cada día que pasa, es una vergüenza que el PP nos tome el pelo", ha lamentado.

"Es indeseable que todos los días se lloren lágrimas de ver que no se puede hacer que este hombre dimita y vaya mostrando la cara por ahí. Por lo menos, estamos consiguiendo que salga por todas los calles secundarias y por todas las puertas secundarias allá donde vaya, que se esconda por los puertas de detrás, como se merece. Nosotros tenemos el estómago deshecho de ver a este sinvergüenza", ha criticado.

EL DOLOR ES "MUY INMENSO"

Asimismo, Mariló Gradolí, de la Asociación Víctimas 29 de Octubre de 2024, ha lamentado que el dolor de las víctimas es "muy inmenso": "Hay 75 pueblos afectados y muchas personas que no están aquí porque no se lanzó una alerta".

En este sentido, ha reiterado que la gente "no se va a cansar de decir que una alerta a tiempo hubiera salvado muchísimas vidas, la mayoría de ellas". "Por lo tanto, hay una responsabilidad que queremos pedir, que es en los tribunales, pero también social", ha señalado, al tiempo que ha exigido a Mazón que "dimita ya por la dignidad de todos los valencianos".

Igualmente, el representante del Comité Local de Reconstrucción de Catarroja, Borja Ramírez, ha lamentado que "se quedaron solos": "No había ningún tipo de tejido asociativo al que agarrarnos para empezar a reconstruir y para salir adelante. Vamos a reivindicar que necesitamos gente, organizarnos toda la sociedad civil de los pueblos para trabajar por la reconstrucción. Porque si no estamos todos juntos en esto, no habrá una reconstrucción", ha remarcado.

Por su parte, Ernesto Martínez, que perdió a su hermana a causa de la dana y su sobrina es una de las personas que siguen desaparecidas, ha afirmado que el 'president' "ahora mismo no se representa ni a sí mismo. Se va escondiendo como las ratas".

"Hoy no ha estado. En la Crida no estuvo, que es el día más grande de Valencia", ha apuntado, al tiempo que se ha cuestionado "¿por qué el máximo representante de un pueblo no está en el día más importante de Valencia?". "Preguntémonos por qué", ha reiterado y ha denunciado que "se está riendo de todo un pueblo, no solamente de las víctimas".

LECTURA DEL MANIFIESTO

Tras recorrer la calle Colón hacia de Porta de la Mar, en Navarro Reverter se ha procedido a la lectura del manifiesto, sobre las 19.50 horas, por parte de tres portavoces del colectivo de familiares de víctimas mortales del 29 de octubre; Encarna Martínez, Sonia Fuster y Rosa María Álvarez, que se han mostrado emocionadas.

Las tres han recordado a sus familiares y sus legados, que "siguen presentes" y han resaltado que "cada gesto que compartimos lleva una parte de ellos". Asimismo, han lamentado que sus muertes "podían haber sido salvadas". "Si aquellos con poder y responsabilidad de actuar lo hubieran hecho en el tiempo y en la forma correcta, todos o casi todos se hubieran salvado. Y aunque solo uno lo hubiera hecho, habrían salvado al mundo. Sin embargo, optaron por no hacerlo", han reprochado, entre gritos de 'Mazón dimissió'.

En el manifiesto, han recalcado que "no fue la lluvia, ni el barranco, ni el río, sino la irresponsabilidad de aquellos con la obligación de actuar". "Sus familiares, lucharemos por su memoria y exigimos que la justicia llegue para todos aquellos que, pudiendo salvar todas estas vidas, no lo hicieron", han aseverado.

Además, han pedido a la ciudadanía que no olvide "lo que pasó, quién murió, quién ayudó y quién tiene que pagar por todas estas muertes totalmente evitables". "Porque un pueblo que olvida está condenado a repetir su propia historia. No solo tenemos que tener en cuenta todo lo que ha pasado, sino que, si lo hacemos bien, unidos como sociedad, evitaremos que esto se repita", han sostenido.

Posteriormente, las portavoces han nombrado a los fallecidos en la dana, con sus motes, ante la emoción de los familiares y los aplausos de los manifestantes. Finalmente, han leído el poema de Vicent Andrés Estellés 'Assumiràs la veu d'un poble' para "expresar la fuerza de ser pueblo".

Tras esta lectura, se ha llevado a cabo un minuto de silencio y a las 20.11 horas ha sonado la alarma, simulando el Es-Alert. Posteriormente, tres representantes de los comités de reconstrucción han leído otro manifiesto en el que han puesto en valor la acción de la población civil organizada y han considerado "imprescindible" constituir en Comités Locales de emergencia y reconstrucción en los municipios afectados.

"Sin comunidad ni vecindario no hay reconstrucción, hay corrupción". "Salir del barro juntas y sin que nadie se quede atrás es la forma valenciana de lucha y resistencia. Con Mazón no hay reconstrucción. Mazón dimisión", han zanjado.

"NO ESTUVO AL FRENTE"

A la manifestación también ha acudido el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, que antes de la protesta, en declaraciones a los medios, ha criticado que Mazón "es una persona que no estuvo al frente de la emergencia": "Ya está constatado como un hecho y sigue sin dar las responsabilidades oportunas".

"Nos hemos cansado de exigir tanto información como la responsabilidad de Mazón con su dimisión, pero vemos que no lo hace", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en reclamar a Alberto Núñez Feijóo "que tome decisiones, que dé la cara y que destituya de una vez por todas a Carlos Mazón".