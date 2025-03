Morant pide a Feijóo que si no quiere a Mazón "tampoco lo quiera para los valencianos"

València, 1 mar (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y secretaria general del PSPV-PSOE Diana Morant ha exigido hoy al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que "escuche a la calle" y aparte al president Carlos Mazón y le ha pedido que "lo que no quiera para él, no lo quiera para los valencianos".

Morant ha hecho estas declaraciones hoy en una visita a Picanya, localidad gravemente afectada por la dana, preguntada sobre su requerimiento a Feijóo para que "mueva ficha" y decida sobre el futuro político de Carlos Mazón.

Hoy, cuando se cumplen cuatro meses de la tragedia, "se va a celebrar una manifestación que va a volver a ser multitudinaria". "Un grito aclamador de la sociedad valenciana que pide que el señor Mazón salga de la Generalitat", ha recordado Morant.

Por tanto, ha añadido, "no es el PSPV el que lo está pidiendo, sino la calle, los empresarios y la sociedad". El PSPV, ha señalado, "somos un instrumento de la sociedad" y por ello "estaremos en la fiscalización de lo que se hizo y no se hizo, el día 29 y los anteriores y posteriores".

Pero "también es nuestra obligación recordarle al PP que tiene una obligación con los valencianos", ha dicho la ministra.

Morant ha aseverado que Feijóo "no quiere verse con Mazón", e incluso "huye" de él, porque "sabe que es tóxico para él", y le ha pedido que "lo que no quiera para él que no lo quiera para los valencianos".

También le ha recordado que hay una cosa que puede hacer por los valencianos: "acabar con esta situación insoportable al tener a Mazón, un presidente indecente, en la Generalitat". "Está en sus manos", ha apostillado.

Por eso, le ha vuelto a pedir a Feijóo "que ponga la televisión esta tarde y escuche lo que le quieren decir los valencianos".

Morant ha señalado que si fuera por el PSPV, "Mazón ya no sería president". "Nos podemos sumar a la presión social que ya hay en la calle, canalizarla y recordar en Les Corts que ya no representa a la mayoría social".

"Puede que tenga una mayoría parlamentaria tan indecente como él que le sostiene, pero ya no tiene la mayoría de la calle" y eso "el señor Feijóo también lo sabe", ha aseverado.

"Si las víctimas nos piden que demos un paso al frente, lo daremos", ha dicho, porque "alguien le tiene que dar voz a las víctimas y sus familias". "Y el señor Mazón tiene que escucharlas y si lo tiene que escuchar en voz del PSPV, lo escuchará", ha apuntado.

La ministra ha recordado que "no tenemos en nuestras manos quitar a Mazón". "Hicimos ofrecimiento sincero, serio y político que podría haber hecho que no estuviera ya", ha explicado. "Ofrecimos nuestros votos al PP", pero "el problema es la coalición negacionista mayoritaria en Les Corts, PP-Vox" que "la primera vez que se ha tenido que enfrentar a una catástrofe, ha fracasado catastróficamente".

Desoyeron la ciencia, fallaron ellos, no el sistema. Desoyeron las advertencias, no hicieron nada, llegaron tarde y mal, lo está diciendo una jueza.

Pero "la democracia es como es, y se ha demostrado que esa coalición negacionista sostiene a Mazón porque es igual de indecente que él", ha dicho.

Por último ha señalado que la semana pasada Mazón "evitó estar en la Crida", y en Madrid "quien huyó de Mazón fue Feijóo y Ayuso. Que mueva ficha, si no lo hará el PSPV, poniendo voz a las víctimas, sus familiares y la gente de la calle". EFE

