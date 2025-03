Morant insta a Feijóo a que "escuche lo que le dicen los valencianos" en la manifestación que exige la dimisión de Mazón

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que "ponga la televisión" y "escuche de nuevo lo que le quieren decir los valencianos" en una nueva manifestación en València que, bajo el grito 'Mazón dimissió', volverá a pedir este sábado "justicia, reparación y dignidad" tras la dana del pasado 29 de octubre.

Así se ha pronunciado este sábado Morant en declaraciones a los medios durante su visita a Picanya, uno de los municipios afectados por la dana, donde se ha reunido con el alcalde del municipio, Josep Almenar.

Para la ministra, esta manifestación "es un grito aclamador de la sociedad valenciana que pide que el señor Mazón salga de la Generalitat". "Por tanto, no es el PSPV quien se lo pide, lo hace la calle, la sociedad", ha subrayado.

En este sentido, Morant ha señalado que el PSPV "es una herramienta de la sociedad" y, por ello, "estará en la fiscalización de todo lo que se hizo y lo que no tanto el 29 de octubre como los días previos y posteriores". "Es nuestra obligación", ha aseverado, al tiempo que ha agregado que también es su obligación "recordarle a Feijóo que tiene una obligación con los valencianos".

"El señor Feijóo no quiere verse con el señor Mazón, huye de él, sabe que es tóxico. Pues si es tóxico para él, lo que no quiera para él, que no lo quiera para los valencianos", ha remarcado.

La secretaria general del PSPV-PSOE ha instado a Feijóo a "quitar la situación insoportable que viven los valencianos que es tener a Mazón, a un presidente indecente, en la Generalitat Valenciana". "Está en sus manos", ha reiterado.

Asimismo, ha asegurado que, si fuera por su formación política, "el señor Mazón no sería 'president' de la Generalitat". "Si estuviera en nuestras manos, si tuviéramos el mecanismo para que ya no fuera presidente, ya no lo sería. No está en nuestras manos. Tampoco queremos generar falsas expectativas", ha indicado.

"Nosotros hicimos un ofrecimiento sincero y honesto hace tres meses. Sincero, honesto, serio y político, y que podía haber hecho que hoy Mazón ya no estuviera de presidente. Nosotros ofrecimos nuestros votos al Partido Popular", ha señalado.

"YA NO REPRESENTA LA MAYORÍA SOCIAL"

No obstante, ha recalcado que el PSPV "sí puede sumarse a la presión social que hay en la calle, canalizarla y recordarle a Mazón dentro de les Corts que ya no representa la mayoría social". "Puede que tenga una mayoría parlamentaria tan indecente como él que le sostiene, pero ya no tiene la mayoría de la calle. Y eso el señor Feijóo también lo sabe", ha incidido.

"Ayer presentamos nuestro plan de trabajo para la Comisión de Investigación y apoyaremos a la sociedad en lo que ella considere que tenemos que hacer", ha aseverado Morant, quien ha destacado que el pasado viernes se reunió con alcaldes de municipios afectados por la dana. "De hecho, los alcaldes de la dana, los socialistas, estarán en la manifestación".

En esta línea, ha hecho hincapié en que el PSPV-PSOE "se suma a las manifestaciones de manera oficial". "No como organizadores, porque la organización está fuera del ámbito político, pero vamos a estar en esa manifestación, al lado de las víctimas", ha añadido.

"Si las víctimas nos piden que demos un paso al frente, lo daremos, aunque sea por ellos. Alguien le tiene que dar voz a las víctimas y a sus familias. Y el señor Mazón tendrá que escuchar lo que quieren decirle. Igual que lo escuchará hoy de la calle, si lo tiene que escuchar en voz del PSPV, lo escuchará", ha manifestado.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha insistido en que "el problema no es solo Mazón, sino también la coalición negacionista mayoritaria en Les Corts": "Una coalición negacionista del cambio climático y de la ciencia que la primera vez que se ha tenido que enfrentar a una catástrofe ha fracasado catastróficamente".

En este sentido, ha afirmado que por este "negacionismo" también "explica la gestión de la dana", pues "desoyeron la ciencia". "No falló la ciencia ni el sistema, fallaron ellos que desoyeron la ciencia, las advertencias. No hicieron nada ni los días previos ni ese día, llegaron tarde, mal y lo está diciendo una jueza", ha manifestado.

"Por tanto, hay que volverle a recordar a la ciudadanía que la democracia es como es y se ha demostrado que esa mayoría parlamentaria negacionista sostiene la indecencia de Mazón porque es igual de indecente que él", ha subrayado, al tiempo que ha lamentado que "meses después lo único que hacen es mirar hacia otro lado".

"LO TENDRÁ QUE HACER EL PSPV"

Morant ha reiterado que si Feijóo "no mueve ficha, lo tendrá que hacer el PSPV representando y poniendo voz a las víctimas, a sus familiares y a la gente de la calle".

Respecto a la ausencia del Jefe del Consell en la Crida de las Fallas 2025, Morant ha remarcado que "evitó estar" porque "no quiso escuchar a la calle y de excusa se fue a Madrid y allí Feijóo y la señora Ayuso huyeron de Mazón".