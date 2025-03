Miles de personas piden de nuevo en Valencia la dimisión de Mazón por su "nefasta gestión"

València, 1 mar (EFE).- Miles de personas participaron este sábado en Valencia en la quinta manifestación contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su "nefasta gestión" de la dana del pasado 29 de octubre.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat, la manifestación ha sido secundada por unas 30.000 personas, una cifra que la Policía Local de València ha rebajado a 16.500, en una marcha que discurrió bajo el lema: "Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. Asesinos".

Portaban la pancarta de cabeza varios familiares de personas que murieron en las inundaciones, junto a representantes de las asociaciones de afectados y de la decena de comités locales de emergencia y reconstrucción que se han creado en zonas afectadas.

La protesta había sido convocada, como las cuatro anteriores, por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana y en esta ocasión ha variado su recorrido debido a la programación de actividades falleras.

La marcha ha partido, a las 18:18 horas, de la calle Colón esquina con Russafa y ha finalizado en la Porta de la Mar con Navarro Reverter, donde se ha leído un manifiesto para exigir "justicia, reparación y dignidad" paras las víctimas mortales y los afectados por la tragedia.

"Esta semana ha sido muy dolorosa y no podemos aguantar ni una mentira más. Mazón no nos ha representado desde el día 29", ha afirmado Rosa María Álvarez, del colectivo de familiares de víctimas mortales de la dana y una de las portadoras de la pancarta.

Otra de las manifestantes, familiar de una de las víctimas, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "cese a Mazón" o que éste "dimita y después vaya a la cárcel" para "poder empezar a reconstruir nuestras vidas". "Es tan inmoral quien le está aguantando en el cargo como él mismo", ha afirmado.

Susana, que perdió a su marido, José Ruíz, en las inundaciones lamenta que falleció "antes de que sonara la alarma" y ha asegurado que "todos los días lloramos al ver que -Mazón- no dimite". "Por lo menos estamos consiguiendo que salga por las puertas secundarias, como se merece", ha añadido.

Mariló Gradolí, miembro de la asociación Víctimes Dana 29 d'Octubre, ha señalado que "hay 227 personas que no están aquí porque no se lanzó la alerta, que a tiempo hubiera salvado la mayoría de las vidas" y ha exigido a Mazón que "dimita ya por dignidad"; mientras Borja Martínez, del comité de reconstrucción de Catarroja, ha reivindicado la organización de la sociedad civil para trabajar juntos por la "reconstrucción".

Durante el recorrido, que ha estado acompañado con música de tabalets y dolçaina, se han escuchado cánticos de "Mazón a Picassent", en alusión a la cárcel valenciana, o "Amb Mazón no hi ha reconstrucció" ("Con Mazón no hay reconstrucción") de los participantes que llevaban distintos carteles en los que se leía "Ni olvido, ni perdón, Mazón dimisión".

Al final del recorrido, Rosa María Álvarez, en nombre de las asociaciones de familiares y víctimas, ha pedido a la sociedad civil que "no olviden lo que pasó" el pasado 29 de octubre, ya que "un pueblo que olvida esta condenado a repetir la historia" y las víctimas "no eran números, eran personas, con planes e ilusiones".

Otra de las familiares de víctimas ha leído el poema "Assumiràs la veu d'un poble" ("Asumirás la voz de un pueblo") de Vicent Andrés Estellés, como homenaje a los voluntarios. Los asistentes han guardado a continuación un minuto de silencio que han roto haciendo sonar en sus móviles el sonido de la alarma del mensaje Es-Alert que se envió a los teléfonos el 29 de octubre a las 20.11 horas.

El acto ha continuado con la lectura de otro manifiesto, en el que los Comités de Emergencia y Reconstrucción han defendido que "la actuación de la administración ante la catástrofe solo pudo ser paliada gracias a la acción de la población civil organizada". Ha concluido con el grito de los asistentes: "Mazón dimisión". EFE

