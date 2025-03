La española Nuria Castán, tercera en Georgia

Madrid, 1 mar (EFE).- La española Nuria Castán consiguió la tercera posición en la prueba del World Tour de snowboard celebrada este sábado en Kakhiani (Georgia) y mantiene el objetivo de clasificarse para las finales de Verbier (SUI) donde se decidirá el título mundial.

La deportista catalana logró una puntuación total de 69,33, muy cerca de la australiana Michaela David-Meehan, que fue segunda con 70,33, detrás de la francesa Noémie Equa, gran dominadora del circuito que obtuvo 79,00 puntos.

En la clasificación general Nuria Castán figura en estos momentos fuera de las finales pero a menos de 600 puntos de la canadiense Audrey Hebert, que es la que marca el corte y que acumula entre todas las pruebas 16.640 punto por los 16.075 de la española.

"He querido bajar de forma inteligente porque en las últimas paradas no he tenido buenos resultados salvo un tercer lugar y tenía el objetivo de llegar abajo con una línea sólida sin errores ni caerme y la verdad que este podio me ayuda a seguir mejorando y trabajar para la próxima competición que se celebra en Austria, que es donde vivo, y estoy con muchas ganas de ella", dijo Castán en declaraciones a la Federación Española de Deporte de Invierno (FEDI).

En la competición masculina Abel Moga acabó en novena posición, con un registro de 69,00 puntos y se aseguró prácticamente su presencia en las finales de Verbier, ya que es séptimo en la general con 17.360 muy por encima del corte.

El ganador fue el canadiense, Marcus Goguen, claro dominador de la temporada que sumó 92,33 puntos. EFE