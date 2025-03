La chilena 'Cuadro Negro',de Sepúlveda y Adriazola, mejor película del festival de Navarra

Pamplona, 1 mar (EFE).- La película chilena 'Cuadro Negro' de José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola ha sido la ganadora del Gran Premio a la Mejor Película de la Sección oficial del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra.

Un total de 17 películas, diez largometrajes y siete cortometrajes, optaban a los premios de la decimonovena edición del festival, que se ha celebrado en Pamplona desde este lunes 24 de febrero a hoy sábado 1 de marzo, con más de 70 sesiones entre proyecciones y otras actividades relacionadas, es un espacio donde se han dado cita profesionales y aficionados al cine de no-ficción.

En total ha habido cuatro estrenos mundiales, cuatro internacionales, un estreno europeo, siete en España y un estreno en Navarra, en una selección a partir de las cerca de 900 películas que fueron inscritas.

El Jurado Internacional, formado por Cyril Neyrat, Boris Nelepo y Mònica Rovira, tras visionar todas las obras de la Sección oficial del festival ha decidido otorgar el Gran Premio 'Punto de Vista' a la Mejor Película, dotado con 10.000 euros, a 'Cuadro Negro' de José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola.

El Premio Jean Vigo a la Mejor Dirección, dotado con 5.000 euros, ha sido para 'La limace et l’escargot' de Anne Benhaïem; el Premio al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros y auspiciado por EITB, para 'Writing poems at the end of the world' de Wonwoo Kim.

Además, se ha otorgado el Premio Especial del Público a la Mejor Película, dotado con 1.650 euros, a 'Cambium' de Marina Lameiro y Maddi Barber; y el Premio de la Juventud a la Mejor Película, dotado con 1.500 euros y que cuenta con la colaboración del Instituto Navarro de la Juventud, para 'Cuadro Negro' de José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola.

A todo ello se suman dos menciones especiales del jurado, una para 'La prunelle rouge', de Pierre Louapre, y otra para 'A.', de Ramón Balcells. EFE

(Foto)