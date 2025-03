Hoy será noticia. Domingo, 2 de marzo

UCRANIA CUMBRE

Sánchez certificará en Londres su firme apoyo a Zelenski tras su encontronazo con Trump

Madrid (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ratificará este domingo en Londres su firme apoyo a Volodímir Zelenski tras el encontronazo en el Despacho Oval del presidente de Ucrania con el de Estados Unidos, Donald Trump.

Sánchez viajará al Reino Unido para participar en la cumbre sobre Ucrania convocada por el primer ministro británico, Keir Starmer, y en la que, además de ambos y del presidente ucraniano, asistirán otros doce líderes europeos. La cumbre se prevé que exprese un respaldo total a Zelenski después de la situación vivida el viernes en la Casa Blanca durante su reunión con Trump en la que éste le acusó de irrespetuoso y de "estar jugando con la Tercera Guerra Mundial" y consideró que no está listo para la paz.

PARTIDOS PSOE

Sánchez clausura en Cartagena el XVII congreso de los socialistas murcianos

Cartagena (Murcia) (EFE).- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este domingo en Cartagena el XVII Congreso de los socialistas murcianos, del que saldrá proclamado Francisco Lucas como secretario general del partido tras vencer en las primarias a Diego Conesa.

Durante su intervención en el acto de clausura, previsto a las 9:30 horas, se espera que Sánchez anime a los socialistas murcianos a unir fuerzas de cara a las elecciones autonómicas y provinciales previstas para 2027 y a disputar el poder al PP de Fernando López Miras, que gobierna con el apoyo de Vox.

RELIGIÓN RAMADÁN

Los musulmanes de Ceuta y Melilla iniciarán este domingo el mes de ayuno del Ramadán

Ceuta (EFE).- Las comunidades musulmanas de Ceuta y Melilla comenzará este domingo el sagrado mes de ayuno del Ramadán. El comienzo del noveno mes del calendario islámico depende del avistamiento de la luna por parte de las autoridades religiosas de Marruecos, ya que las comunidades musulmanas ceutíes y melillenses se rigen por lo que dicta el país vecino.

Por este motivo, este domingo comenzará oficialmente el mes de ayuno por el que los musulmanes cumplen con una de las fiestas más importantes del calendario islámico al no poder comer desde la salida hasta la puesta del sol. Los musulmanes se rigen por el calendario lunar, cuyos días no coinciden todos los años, por lo que el Ramadán se inicia con la aparición de la luna nueva y comienza cada año unos once días antes.

EL TIEMPO

Aumento de la inestabilidad con lluvias, nevadas, viento y descenso de las temperaturas

Madrid (EFE).- La influencia de una baja en altura situada en noroeste de la Península provocará más inestabilidad el domingo y dejará nevadas en la mitad norte, así como en el sur y este de la meseta norte y lluvias generalizadas en toda la península y Canarias, a excepción del extremo noroeste peninsular.

De acuerdo a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las nevadas serán importantes en el Sistema Central, Sistema Ibérico y Pirineos, al igual que en el sur y oeste de la meseta norte, mientras que las precipitaciones se prevén fuertes y/o persistentes en torno al cabo de la Nao, Extremadura, Estrecho y Canarias.La cota de nieve tenderá a ascender con el paso del día, yendo de los 500-700 metros a los 1.200-1.600 metros en la mitad norte y de los 1.200-1.400m a los 1.600-1.800 metros en la mitad sur, al final del día.

TIEMPO CARRETERAS

La Dirección de Tráfico pide precaución en las carreteras ante el pronóstico de nevadas

Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores que necesariamente tengan que desplazarse por carretera consultar, antes de emprender el viaje, la previsión meteorológica y el estado de las vías, ante el aviso de pronóstico de nevadas en el norte peninsular emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La DGT recuerda en un comunicado, que ante las nevadas que se registran ya en algunos puntos del norte peninsular y que irán en aumento durante el domingo, los vehículos que se desplacen tras los días de descanso de la semana blanca y carnaval, deberán portar cadenas e instalados neumáticos de invierno y extremar la precaución cuando se circule por vías con nieve.

