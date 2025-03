Fisac: "Nos hemos rendido demasiado pronto"

Zaragoza, 1 mar (EFE).- Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, ha señalado, después de la derrota contra el Valencia (71-115), que su equipo se había rendido "demasiado pronto".

"Nos hemos rendido demasiado pronto y hemos buscado la excusa de salir fuera de partido y me duele que haya sido en el Pabellón Príncipe Felipe. Te pueden ganar porque Valencia es un equipo con unos buenos porcentajes pero no hemos tenido el carácter que teníamos que haber tenido", ha lamentado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico del equipo 'rojillo' ha explicado que desde el primer cuarto del encuentro las sensaciones que transmitía su equipo no tenían nada que ver con la de su rival en cuanto a energía y empuje.

"Hemos cometido demasiados fallos en tiros liberados. En todo momento había un equipo que competía, que era Valencia, y el mío que no era solido en defender el uno contra uno y los triples. Sus porcentajes han sido muy altos y eso, unido a nuestros fallos, nos ha dañado y han supuesto que en ningún momento hayamos estado", ha analizado.

Fisac se ha mostrado sorprendido por la versión que había dado su equipo y ha añadido que no la esperaba.

"No hemos estado nada bien. El grupo estaba intentando adaptar a los dos nuevos jugadores (Watson y Dimsa) pero no es excusa. El problema ha sido mental porque no hemos estado en partido y nos han sacado a nivel físico. Hay que mejorar el trabajo defensivo que ha sido malo", ha asegurado.

A este respecto ha analizado que su rival les había hecho daño corriendo, en los triples y en otros muchos aspectos y que no había sido "mentalmente solidarios" a la hora de echarse una mano.

"Ha sido una sorpresa grande y tengo que reconocer que el primero que se ha equivocado en el planteamiento he sido yo", ha apuntado.EFE