Estel Solé: "El sistema continúa favoreciendo a los hombres, las cartas siguen trucadas"

Irene Dalmases

Barcelona, 1 mar (EFE).- Tras vivir en 2024 el peor año de su vida, la actriz y dramaturga Estel Solé ha arrancado 2025 con mejor pie, ganando el XLV Premio de las Letras Catalanas Ramon Llull con 'Aquest tros de vida', que ahora llega a las librerías y donde aborda el duelo perinatal o las renuncias que la maternidad comporta para las mujeres.

En una entrevista con EFE, la escritora ha opinado que hombres y mujeres están "usurpados por una vida capitalista" que les lleva "solo a trabajar, trabajar y trabajar", pero "el sistema continúa favoreciéndoles a ellos, las cartas siguen trucadas a su favor, los privilegios les dan a ellos una mayor posición que a nosotras".

Su nuevo título, que en castellano publica Destino, relata lo que le ocurre a Lena, una científica con un matrimonio en crisis, atrapada entre la maternidad, las responsabilidades laborales y las renuncias propias, el día que conoce a Abel, un hombre en la sesentena, a quien, tras deberle un favor, llevará en su coche hasta Francia, a casa de Margue y Benoît, donde la convivencia les cambiará la vida a todos.

La novela, que dedica a su amiga y científica Anna Tresserra, fallecida el pasado mes de agosto a los 39 años de un cáncer, tampoco obvia el "machismo entre mujeres, si cabe más doloroso", practicado por "abejas reinas, al final, víctimas también de la sociedad patriarcal, pero que consideran que si ellas han llegado a algún lugar, todo el mundo lo puede hacer, lo que es un gran error".

A su juicio, este tipo de fémina, "perpetua un tipo de liderazgo que no hace más que copiar el liderazgo frío, deshumanizado y falto de empatía de los hombres".

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los hombres de izquierdas?

En la obra ha querido mostrar diferentes tipos de parejas, de diferentes edades, con lo que la califica de "transgeneracional", centrándose en la formada por Lena y su compañero Dan, un director de ópera, que se pasa semanas viajando por todo el mundo, y que cuando su mujer le comunica que ha perdido al hijo que esperaban reacciona de una manera que ella no entiende ni perdona.

Con esta relación de pareja más joven, acercándose a la cuarentena, Estel Solé ha querido llevar al lector a la reflexión y a la pregunta sobre: "¿Hasta qué punto los hombres de izquierdas, supuestamente modernos y feministas, están asumiendo una retirada y una renuncia de sus privilegios?".

Porque, para Solé, es evidente que la maternidad "continúa requiriendo de unas curas y de un trabajo no remunerado que las estadísticas nos indican que asumen mayoritariamente las mujeres".

Retrocesos con el auge de la extrema derecha

Preguntada sobre cómo el auge de la extrema derecha en todo el mundo puede llevar a retrocesos en los avances conseguidos en este ámbito, la novelista no duda en que será negativo.

"Si vamos a la cronografía histórica, las mujeres no llevamos ni cinco segundos hablando de esto y, sin embargo, a los hombres les parece muy cansado. Y me sabe mal porque les ha tocado vivir en un momento de la historia donde reclamamos justicia, aunque, como dicen muchas feministas, solo pedimos justicia e igualdad y no venganza", apostilla.

Sin fórmulas mágicas para solucionar estos desequilibrios, Estel Solé sí cree que todo pasa por la "humildad y la empatía, dos conceptos que actualmente escasean mucho".

"Es decir, sí, tenéis razón, os hemos castigado durante siglos y ahora nos está costando el cambio, porque supone un revuelo interno, no lo estamos haciendo aún del todo bien", remarca.

Respecto a nuevos proyectos, Solé desvela que lleva siete años esperando estrenar una obra suya, que ya tiene reparto, pero "no teatro" donde representarla, algo que le está costando, porque "sí o sí" la quiere dirigir ella, aunque "cometa el error más grande" de su vida, dice. EFE

