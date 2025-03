El PSOE sigue presionando a Mazón y el PP y Vox desdeñan una posible moción de censura

Madrid, 1 mar (EFE).- El PSOE ha continuado este sábado presionando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que aparte al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, mientras que tanto los populares como Vox, con quien se apoyan para gobernar en la región, han desdeñado una posible moción de censura en su contra.

Horas antes de que arrancara la quinta manifestación contra Mazón desde que tuvo lugar la dana el pasado 29 de octubre -una catástrofe que dejó 224 muertos, 3 desaparecidos y centenares de miles de afectados-, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha exigido de nuevo a Feijóo que "escuche a la calle" y aparte al presidente valenciano.

En ese sentido, ha subrayado que "lo que no quiera para él, no lo quiera para los valencianos".

Morant ha hecho estas declaraciones en una visita a Picanya, localidad gravemente afectada por la dana, preguntada sobre su requerimiento a Feijóo para que "mueva ficha" y decida sobre el futuro político de Mazón.

Este sábado, cuando se cumplen cuatro meses de la tragedia, "se va a celebrar una manifestación que va a volver a ser multitudinaria", ha afirmado Morán.

"Un grito aclamador de la sociedad valenciana que pide que el señor Mazón salga de la Generalitat", ha asegurado la ministra, quien ha asegurado que si fuera por el PSPV "Mazón ya no sería president".

En ese sentido, ha insistido en que si el PP no mueve ficha, lo harán ellos ya que el partido no descarta presentar una moción de censura contra Mazón y dejar que el PP y Vox, con mayoría en Les Corts valencianas, tengan que votar para mostrar públicamente si apoyan o no la gestión del dirigente.

"Puede que tenga una mayoría parlamentaria tan indecente como el que le sostiene, pero ya no tiene la mayoría de la calle" y eso "el señor Feijóo también lo sabe", ha aseverado.

También el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha preguntado este sábado cuándo se va a pronunciar Feijoó ante "la montaña de mentiras" e "inoperancia" del presidente valenciano ya que, según ha dicho en un mensaje en X, "los afectados de la dana y sus familias se lo merecen".

Por parte del PP ha hablado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien en declaraciones a los medios en León, ha vuelto a respaldar a su compañero de partido, al que ha calificado como el "presidente de la reconstrucción" y ha acusado al PSOE de "utilizar el dolor" del pueblo valenciano para hacer política "de la más baja y cutre".

Tellado ha contestado a Morant y sobre una posible moción de censura ha precisado que "lo que tiene que hacer" la líder los socialistas valencianos es "pedirle los fondos al Gobierno para la reconstrucción de Valencia".

Ha insistido en que el presidente valenciano está "trabajando para sacar la provincia de Valencia adelante", y a preguntas sobre si el PP sigue respaldando su gestión ha asegurado que "no por hacer la pregunta más veces van a cambiar de posición".

Al respecto se ha referido la portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez, que ha evitado posicionarse sobre una hipotética moción de censura contra Mazón y ha ligado el apoyo de su formación a acordar unos presupuestos para la región.

En declaraciones a medios en Madrid, Pérez ha explicado que la formación de ultraderecha está en conversaciones con Mazón para intentar llegar a un acuerdo en cuanto a los presupuestos "siempre y cuando, decididamente, se apoye y se apueste por la reconstrucción" de la provincia tras la dana y se "rompan" los "acuerdos suscritos entre el PSOE y el PP" en la comunidad. EFE

