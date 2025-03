El PP admite que sus comunidades son "autónomas" para acogerse a la quita de deuda, pero insiste en que es mala idea

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha admitido este sábado que las comunidades gobernadas por su partido son "autónomas" pera decidir si se acogen o no la propuesta de quita de deuda planteada por el Gobierno, pero ha insistido en que "la condonación no es la solución" porque, en realidad, "no se perdona nada" y la deuda habrá que pagarla igual.

En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Bravo ha explicado que ninguno de sus consejeros le ha hablado en privado de la posibilidad de aceptar esa quita. Preguntado si entenderían que alguna de sus territorios se acogiese ha respondido que "las comunidades autónomas, como su propio nombre indica, son autónomas y hacen lo que es mejor", pero, a renglón seguido ha hecho hincapié en que "esto no es bueno" para ellas.

LA QUE HA CAMBIADO HA SIDO MONTERO

El dirigente 'popular' ha defendido la postura mantenida por las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde apostaron por "trabajar en un nuevo sistema de financiación y una reestructuración de la deuda". "Es lo mismo que defendía María Jesús Montero cuando era consejera. La que ha cambiado ha sido ella. Nosotros llevamos años defendiendo lo mismo", ha aseverado.

Bravo ha llamado la atención sobre el hecho de que en el documento redactado por Hacienda sólo se habla de "condonación" en su parte política, pero que en el resto, que atribuye a los "técnicos" del ministerio, se habla de "absorción".

"Aquí no se condona nada. Se puede crear la confusión de que se piense que se perdona algo, y lo único es que se cambia de una casilla a otra: el Estado absorbe la deuda de la comunidad autónoma, pero los españoles lo van a seguir debiendo como madrileños españoles o valencianos españoles", ha expuesto.

En este contexto, ha pedido actuar con "responsabilidad" y no "hacer compra de votos políticos" que, es lo que, desde su punto de vista, está haciendo el Gobierno con los "independentistas y separatistas" para que Pedro Sánchez siga en Moncloa y Montero continúe como vicepresidenta.

Bravo ha dicho que tendrá que ser la ministra, tras hablar con sus socios, la que decida si lleva al Congreso una ley orgánica para dar cobertura legal a esa quita, lo que requeriría de mayoría absoluta para salir adelante, y ha dejado claro que, llegado el caso, el PP votará en contra.

Preguntado sobre si ve más cerca unos nuevos Presupuestos después de que Junts retirara esta semana la iniciativa en la que invitaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y se anunciara el acuerdo con ERC sobre la quita de deuda, Bravo ha indicado que todo dependerá de lo que le convenga al presidente.

FELIPE GONZÁLEZ CONVOCÓ ELECCIONES PORQUE NO TUVO PGE

"¿Le interesa a Sánchez que haya Presupuestos o no? Si es que sí, habrá, porque será capaz de ofrecer todo y vender todo; y si no le interesa, pues no habrá", ha resumido. En todo caso, cree que el líder del PSOE "ya ha demostrado que le da igual" tener o no cuentas públicas. "De siete años que lleva de gestión, sólo ha habido tres con presupuesto y los otros cuatro, con prórrogas", ha recordado, enfatizando que en 2019, como no los pudo aprobar convocó elecciones.

"Hace cinco años, no hace tanto. Ha cambiado de criterio, pero bueno, es normal. Felipe González convocó elecciones en el año 96 porque no le apoyaron los presupuestos. Entendió que si no se los apoyaban era porque no tenía apoyo. No sé, son distintas formas de verlo", ha deslizado el dirigente del PP.

También ha recordado que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ofreció a Sánchez "seis pactos para construir un gobierno para dos años y arreglar los principales problemas de este país antes de volver a convocar elecciones". "Decidió que no. Tendría que saber lo que quiere y a quién quiere acudir, ¿no? Pero creo que cada vez se le complica un poco más la cosa", ha concluido.