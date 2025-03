Cristina Navarro quiere llevar a España el cinturón minimosca

Toronto (Canadá), 1 mar (EFE).- La boxeadora española Cristina Navarro declaró a EFE que su plan para la pelea que disputará el 7 de marzo en Toronto (Canadá) contra la canadiense Sara Bailey es sencillo: llevar a España el cinturón del peso minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En una entrevista con EFE, Navarro, de 35 años y conocida por su apodo 'La Piccolina', declaró que afronta la pelea con "muchísima ilusión y ganas" y que a una semana del combate "la sensación es muy chula". "Has llegado al umbral del entrenamiento fuerte, ya estás empezando a bajar pulsaciones y asentando todo. Ya estás preparando el viaje, y esto con muchísima ilusión y muchas ganas", explicó.

Navarro, con un récord de seis victorias (una por KO técnico) y dos derrotas, está segura de que su pelea con Bailey en Toronto, la tercera defensa que la campeona del mundo hace del cinturón minomosca, "va a dar un buen combate". "Sé que he tenido una buena carrera amateur. Considero que es buena boxeadora. Y poquito más. Al final el trabajo de estudio lo hace mi equipo", dijo.

La boxeadora nacida en Zaragoza reconoció que ha visto el último combate que Bailey disputó a Anabel Ortiz el pasado mes de diciembre y que su plan es sencillo: "Mi planteamiento es hacer el trabajo que hemos planificado, que salga encima del 'ring' y traernos el cinturón a España".

Navarro explicó que aunque la oportunidad de disputar el cinturón minimosca llegó de forma imprevista y antes de lo que ella misma esperaba, está preparada para el combate.

"Por suerte o por desgracia en pesos bajitos es bastante probable que pueda surgir una oportunidad de hacer un título importante sin mucho aviso. Quizá no esperaba tan pronto porque es una maravilla y es un sueño, pero sí que es verdad que estábamos haciendo una preparación para un título intermedio también a 10 asaltos", comentó.

"La seriedad del entrenamiento y de estar siempre preparado y en forma, por si algo de esto sucede, siempre está en mi equipo. Tengo que estar superagradecida a ellos. En Zaragoza entreno con Pablo Iniesta y en Madrid con Javier Pardo, junto con mi manager Sergio", añadió.

La púgil explicó como la oportunidad del combate con Bailey le llegó a través de las redes sociales. "Fue muy curioso porque yo estoy 'rankeada' en otra categoría, en peso mínimo, que son 47 kilos y 600 gramos. Pero recibí un mensaje a través de las redes sociales de un manager que quería el contacto de Sergio", declaró.

Preguntada por qué cree que el equipo de Bailey la buscó, Navarro asegura: "Al ser una gran promotora y un gran evento, creo que necesitan un buen espectáculo. Se va a televisar por DAZN y creo que puede salir un combate muy guapo, muy bonito".

Navarro, que es fotógrafa de gastronomía, también admitió que nunca combina sus dos pasiones y que cuando tiene un combate, nunca viaja con su cámara. "Son mis dos pasiones, pero las diferencio muy bien, sobre todo en momentos así importantes. Me olvido cien por cien de la fotografía, estoy cien por cien concentrada en el combate. Me llevo un par de libros, estoy tranquila, estoy con mi equipo, disfruto", dijo.

En ese sentido, también reconoció que aunque le gusta estar arropada por su público, le encantaba pelear en "territorio enemigo", como el 7 de marzo en Toronto. "El pelear fuera de casa me gusta mucho porque realmente me concentro en el combate, no tengo que pensar en absolutamente nada más, no tengo que estar pendiente de nadie, no tengo que preocuparme por las entradas o ese tipo de cosas", explicó.

"Aparte que me da ese 'punch' extra de querer dar aún más al estar fuera de mi casa", concluyó. EFE

(vídeo)