Chivite asegura que la transferencia de Tráfico "será una realidad en breve" y espera mantener la "unidad política"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que la transferencia de la competencia de tráfico y seguridad vial "será una realidad en breve" y ha confiado en que la "unidad política" reflejada hasta ahora en la Junta de Transferencia "no se resquebraje por intereses espurios". "No voy a permitir que se utilice el nombre de la Policía Foral para atacar Navarra", ha destacado.

Así lo ha manifestado durante el acto institucional por el Día de la Policía Foral, que se ha celebrado este sábado en el Auditorio Baluarte de Pamplona, que ha contado, también con la presencia del presidente del Parlamento, Unai Hualde; la consejera de Interior, Función Pública y Justicia Amparo López; el director general de Interior, Salvador Diez y el jefe de la Policía Foral, Iván Ortueta.

Durante la ceremonia se han entregado 42 felicitaciones públicas y 38 medallas de servicios distinguidos a agentes de Policía Foral y otras fuerzas y cuerpos de seguridad. También se ha hecho entrega de ocho metopas honoríficas a personas y a entidades colaboradoras con el cuerpo. Entre otras, se ha entregado una metopa a la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral (AVAPACE), por ofrecer alojamiento a los efectivos de la Policía Foral que acudieron a Paiporta para paliar las consecuencias de la DANA en la zona durante cuatro semanas.

En su intervención, María Chivite ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo que anulo la transferencia de esta competencia "no fue más que una piedra en el camino que supimos superar" con la reforma de la Lorafna "mediante el pacto". Ha esperado asumir "pronto" esta competencia acordada por los gobiernos central y foral y que, ha recordado, contó con el apoyo "por unanimidad de todos los partidos navarros participantes en la Junta de Transferencias".

En este sentido, ha esperado que "esta unidad política en la próxima Junta de Transferencias no se resquebraje por intereses espurios". "No voy a permitir que se utilice el nombre de la Policía Foral para atacar Navarra. Asumir las competencias de tráfico no es un movimiento contra nada ni contra nadie, es simplemente la extensión de una responsabilidad utilizando todo el conocimiento previo, el propio y el ajeno, para dar un mejor servicio a la ciudadanía navarra", ha manifestado.

Por otro lado, ha puesto en valor el "ejercicio de solidaridad" de los 120 agentes de la Policía Foral que se trasladaron a Valencia por la catástrofe de la DANA "en el momento en que más necesitaban ayuda en el terreno".

Igualmente, ha afirmado que, en Navarra, "demostráis que sois un servicio público de ayuda a la ciudadanía sin importar su condición". Ha subrayado que la Policía Foral trabaja "de forma eficaz, empática y cercana" y ha resaltado que "Navarra es un territorio seguro". Así, ha indicado que la encuesta de 2024 sobre confianza ciudadana en las instituciones y la percepción ciudadana en la prestación de los servicios públicos que "señala la seguridad ciudadana como el segundo servicio mejor valorado, mostrándose el 64% de la población encuestada satisfecha o muy satisfecha con el trabajo que se realiza en este ámbito".

La presidenta ha señalado que un servicio público "de calidad tiene un coste" que se sufraga con "los impuestos que pagan todos los navarros". "Es un modelo que funciona, que nos mantiene desde hace muchos años en los más altos indicadores de calidad de vida del Estado", en parte, ha dicho, por el presupuesto que se destina al cuerpo autonómico: "68,56 millones, casi un 60% más que en el comienzo de la anterior legislatura". Una "apuesta presupuestaria" que continua esta legilatura, ha remarcado, incluyendo en las cuentas de 2025 la adquisición de los terrenos del Centro de Seguridad y Emergencias de Navarra, que sustituirá a la comisaría de Beloso.

La presidenta ha incidido en la necesidad de "adaptar la Policía Foral a los retos presentes y futuros", "impulsar las relaciones exteriores con otros cuerpos policiales y avanzar en las actuaciones ante crímenes como la violencia de género, el delito de odio o el tráfico de drogas, que son cada vez más sofisticados". También ante "peligros que todavía no sabemos que nos acechan, como los cibercrímenes o de ciertos usos inadecuados de las nuevas tecnologías para suplantar identidades y cometer desde las pantallas los mismos atentados contra la integridad y el honor que ya conocemos en la vida real".

"NUEVO HORIZONTE" PARA LA POLICÍA FORAL CON LA COMPETENCIA DE TRÁFICO

El jefe de la Policía Foral, Iván Ortueta, ha defendido que la asunción de la competencia de tráfico debe venir acompañada de un "nuevo horizonte" con un aumento de personal y presupuesto. Ha destacado que conllevará la creación de un "modelo de seguridad vial propio, cercano y adaptado a nuestra realidad" y ha defendido que debe venir acompañado de una "apuesta decidida por el futuro de la Policía Foral".

Según ha detallado, la Policía Foral recibió el año pasado más de 17.000 denuncias, "muestra de la confianza de la sociedad" hacia el cuerpo autonómico y tramitó 22.000 denuncias administrativas. Igualmente, se atendieron casi 5.000 accidentes de tráfico, se realizaron más de 150.000 pruebas de detección de alcohol y drogas con más de 600 detenidos e investigados por delitos de seguridad vial. En 2024, además, se incorporaron 96 nuevos agentes, 65 hombres y 31 mujeres, elevado la presencia femenina en el cuerpo al 13%.

"Con la incorporación de esta numerosa promoción, Policía Foral alcanza el dimensionamiento finalista previsto en Junta de Seguridad, lo que hace necesario replantearse, como ya está haciendo el Gobierno de Navarra, el futuro crecimiento de la institución" ante "retos" como la asunción de la competencia de tráfico.

El jefe de la Policía Foral ha indicado, además, que la planificación estratégica del cuerpo contempla la "respuesta a las principales demandas de seguridad", entre ellas la violencia de género, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia o el ocio nocturno.

Finalmente, ha puesto en valor la "labor intensa" realizada por más de 120 agentes de la Policía Foral que se desplazaron a Paiporta para ayudar a los afectados por la DANA, que demostraron, ha resaltado, "una gran profesionalidad, entrega y humanidad". La catástrofe en Valencia, ha subrayado, "nos ha recordado el verdadero significado de servicio público".

MÁS DE 118.000 LLAMADAS ATENDIDAS EN 2024

Según los datos publicados en la memoria de la Policía Foral, durante el año pasado se atendieron un total de 118.324 llamadas y se instruyeron 46.119 asuntos y expedientes, un 4,5% más que en 2023.

En el ámbito de la Seguridad Ciudadana, se registraron 4.779 denuncias y, en el de Seguridad Vial, 30.358. Cabe destacar, en este sentido, la realización de 142.113 pruebas de alcohol, con 1.297 denuncias por positivo, y 8.138 pruebas de drogas, con 2.485 positivos. En total, se realizaron controles de velocidad y transporte a más de 160.500 vehículos.

Por otro lado, 1.493 personas fueron detenidas y 821 investigadas. La mayor parte de las detenciones se produjeron por delitos de infracción penal, un total de 1.303. En cuanto a las personas investigadas, 589 lo fueron por delitos contra la Seguridad Vial.

Respecto a las acciones formativas, en 2024 se realizaron 42 cursos, con un total de 6.543 horas y 1.597 alumnos y alumnas. Además, se organizaron 880 actividades relacionadas con la educación vial a alumnado de Infantil, Educación Primaria y Secundaria.

Por su parte, los guías caninos participaron en 292 actuaciones relacionadas con drogas (controles y registros en domicilios y locales, entre otros), 34 rescates de personas desaparecidas en Navarra o búsquedas en Valencia por la DANA y 32 exhibiciones.