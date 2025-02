Valverde espera "al mejor Atlético" porque "está en un gran momento de la temporada"

Lezama (Bizkaia), 28 feb (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, aseguró este viernes que mañana espera en el estadio Metropolitano "al mejor Atlético" de Madrid porque lo ve "en un gran momento de la temporada", incluso pese a lo cargado del calendario.

Esa exigencia en el calendario, que incluye la eliminatoria de Liga de Campeones contra el Real Madrid y de Copa del Rey contra el Barcelona, no cree Valverde que mediatice al conjunto colchonero.

"No les mediatiza porque está acostumbrado a jugar partidos fuertes durante todo el año y durante muchas temporadas, y después porque están en un buen momento de forma y ellos lo saben", dijo en la rueda de prensa previa al choque, ofrecida en Lezama.

En ese sentido, Valverde recordó el 4-4 del martes en Montjuic ante el Barça. "No vienen de recibir cuatro goles y no haber marcado ninguno, sino de haber remontado un 4-2 adverso nada menos que en Barcelona y todo eso alimenta en cuanto a la confianza que tiene", subrayó, considerando también que el Atlético "tiene un equipo largo y con muchos nombres para hacer el equipo competitivo".

"Desde luego espero el mejor Atlético porque está en un gran momento de la temporada", resumió, subrayando que el equipo de Diego Simeone aún "no ha perdido en casa" y que "es el equipo que más puntos saca" en los tramos finales de los encuentros, entre ellos, el gol de Ángel Correa que le dio la victoria en la primera vuelta en San Mamés en el minuto 92 (0-1).

En cuanto a su equipo, Valverde lamentó la baja de Oihan Sancet, por una lesión muscular que no descarta sea por "desequilibrios", consecuencia de la lesión de tobillo que le está lastrando los últimos meses, a pesar de que cuando juega está en racha goleadora.

"Desde que ha vuelto ha hecho unos cuantos goles", valoró, en todo caso, asumiendo que "las lesiones son parte del fútbol" y también que "por mucho que hablemos de la lesión de Oihan no se va a recuperar antes".

Valverde no ha descartado a Sancet, que lleva 14 goles esta temporada, 13 en LaLiga, en la que es el máximo goleador nacional, para el partido de jueves en Roma, de ida de octavos de final de la Europa League.

Aunque avanzó que no van a arriesgar al respecto. "No sé si va a estar. Me encantaría que estuviera pero no vamos a correr ningún riesgo. Vamos a ver si lo podemos recuperar, pero con garantías", zanjó.

El que sí espera tener disponible es Nico Williams, al que ve ya recuperado del cuadro gripal que le impidió entrenar el martes con el resto de la plantilla. Ese mismo problema de salud fue el que tampoco le permitió entrenarse junto a los compañeros el jueves a Yuri Berchiche, que queda en duda de cara a la convocatoria que ofrecerá el técnico tras el último entrenamiento de esta tarde en Lezama.

En cuanto al desarrollo del partido de mañana, Valverde tiene claro que la clave para lograr la victoria en campo de un equipo "candidato a muchas cosas", entre otras "a ganar LaLiga y ganar la Champions", es "hacer un partido perfecto". EFE

(foto)