Quique Llopis reina en Madrid y apunta al oro en los Europeos de Apeldoorn

Javier Villanueva

Madrid, 28 feb (EFE).- El valenciano Quique Llopis demostró ese viernes que llega a los Europeos en pista cubierta que se disputarán la próxima semana en la ciudad neerlandesa de Apeldoorn dispuesto a colgarse la medalla de oro, al imponerse en la final de los 60 metros vallas de la reunión de Madrid, con un tiempo de 7.48 segundos.

"Tengo muchas ganas de intentar romper esa barrera de los 7.50 y por qué no acercarme al récord de España", aseguró la víspera un Llopis que no igualó no una, sino dos, la plusmarca nacional que comparte desde el año 2023 con Orlando Ortega.

Si en las semifinales Llopis, cuarto en los pasados Juegos Olímpicos de París, dejó claro el excelente momento de forma por el que atraviesa tras alzarse con la victoria con una marca de 7.48 segundos, en la final el valenciano dio todo u golpe de autoridad.

Llopis no sólo volvió a correr en la última prueba del día en 7.48, sino que se impuso a rivales de la talla del francés Wilhelm Belocian, campeón de Europa en pista cubierta en 2021 o el estadounidense Dylan Beard, autor de la segunda mejor marca mundial del año con un crono de 7.38 segundos.

Pero ni Belocian, que al salir de la última valla parecía en primera posición, ni Beard pudieron contener la reacción final el español que aventajó al cruzar la línea de meta en tres centésimas al francés, segundo con 7.51, y en seis al estaounidense, cuarto con 7.54 segundos.

La victoria de Llopis no fue, sin embargo, la única buena noticia para el atletismo español que vio como el navarro Asier Martínez, campeón de Europa de los 110 metros vallas en 2022, fue tercero con un registro de 7.53 segundos, su mejor marca de año.

Una final en la que finalmente no pudo participar, por precaución, tras sufrir unas pequeñas molestias el joven Abel Jordán, de 21 años, que no quiso correr ningún riesgo a falta de una semana de la cita continental en la que madrileño hará doblete en los 60 lisos y los 60 vallas.

Por su parte, Óscar Husillos, campeón de Europa en pista cubierta en 2021, siguió afinando su estado de forma para los Europeos bajo techo que arrancarán la próxima semana en la ciudad neerlandesa, tras firmar su mejorun tiempo de 46.31 segundos, su mejor marca del año con un tiempo de 46.31 segundos.

Un crono que no sirvió al palentino, de 31 años, para alzarse con al victoria en una final en la que concluyó segundo tras el estadounidense Bryan Faust, que se impuso con un registro de 45.74.

Completó el podio el asturiano Iñaki Cañal, que no pudo repetir los 45.74 segundos con los que se coronó el pasado domingo nuevo campeón de España bajo techo, y finalizó tercero con una marca de 46.35 segundos.

El gallego Adrián Ben, campeón de Europa bajo techo en 2023, no defraudo en el único 800 que ha corrido esta temporada, en la que se ha centrado en los 1.500, y se impuso en Madrid con un tiempo 1:45.39 minutos, su mejor marca personal.

Un registro que permitió al lucense, finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio, auparse a la sexta plaza de la clasificación europeo del año, que lidera el también español Elvin Josué Canales con un tiempo de 1:44.65.

"Hoy venía a intentar hacer marca personal y lo he conseguido. Quería que se viera todo el trabajo que he hecho en Sudáfrica, porque entrenando iba como un avión", señaló Ben tras la prueba.

Más atrás, en la octava posición, concluyó su actuación en la final de los 800 metros el salmantino Álvaro de Arriba, integrante del equipo español que competirá en los Europeos de Apeldoorn, con un crono de 1:49.48 minutos.

Un tiempo que mejoró considerablemente el madrileño Pablo Sánchez-Valladares se impuso en la final B con un registro de 1:47.78 minutos.

Triunfo que no pudo repetir en la categoría femenina Lorea Ibarzabal, que pese a firmar su mejor marca de la temporada con un crono de 2:01.20 minutos, concluyó cuarta en la final A de los 800 en la que se impuso la eslovena Anita Horvat, subcampeona de Europa bajo techo en 2023, con un tiempo de 2:00.35 minutos.

Más cerca de la victoria estuvo Pol Oriach que con un crono de 3:39.03 minutos concluyó segundo en una final de los 1.500 en la que se impuso con absoluta claridad el etíope Melese Nberet, que cruzó la meta con un tiempo de 3:38.22 minutos.

A más de un segundo llegó el granadino Ignacio Fontes, otro de los integrantes del equipo español que competirá en Apeldoorn, que finalizó cuarto con un registro de 3:39.45. EFE