Montero pide a Feijóo que se siente a hablar de financiación autonómica al margen de CCAA

Madrid, 28 feb (EFE).- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo que se siente a hablar de financiación autonómica, porque un cambio de modelo "nunca" se va a poder pactar con las autonomías en la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"El señor Feijóo tiene que hacer una mesa sobre financiación autonómica porque entre las comunidades del PP no hay un modelo común, lo hemos comprobado", ha dicho Montero en declaraciones a TVE.

"Los partidos generalistas, los partidos que tenemos implantación en todo el territorio, siempre hemos arreglado el problema de la financiación. Esto no se ha resuelto nunca en el Consejo de Política Fiscal, porque Galicia tiene intereses diferentes a Andalucía", ha asegurado.

"Yo le pido al PP que se siente hablar de financiación y le pido a las comunidades del PP que no se levanten de la mesa para hablar de condonación, porque ya le digo yo que la mayoría, por no decir todas, van a terminar firmando el convenio", ha afirmado en referencia a la quita de más de 83.000 millones de deuda de las autonomías, aprobada este miércoles en el CPFF en ausencia de las comunidades del PP, que se levantaron de la mesa.

Montero ha recordado que, en cualquier caso, también se sigue trabajando en el CPFF sobre financiación autonómica, y que las regiones tienen hasta el 14 de marzo para responder y hacer aportaciones a la propuesta de Hacienda sobre las variables de población ajustada.

"Yo tengo más moral que el Alcoyano, ya me conocen (...) Nosotros no hemos dejado de trabajar, pero hemos constatado que cada vez que ponemos un documento encima de la mesa hay alguna comunidad autónoma, porque todas aspiran a una posición de máximos, que dice: oiga, que este documento me perjudica. Y estamos permanentemente haciendo un debate del perjuicio en vez del avance", ha añadido. EFE