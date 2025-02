Montero insiste en que "claro" que el ahorro de intereses por la quita se podrá invertir en gasto social

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha insistido en que "claro" que el ahorro de intereses generados por la condonación de la deuda se podrá invertir en gasto social, en contra de lo que sostienen las comunidades autónomas del PP. Además, ha recordado que el debate de la quita "no sustituye" al de la reforma del sistema de financiación.

"Claro que se podrá gastar (el ahorro de intereses) en lo que la comunidad autónoma considere. Esto es como cuando uno paga los intereses de su hipoteca, ya después lo podrá destinar a la educación, a la dependencia, al resto de materias, evidentemente dentro del marco de reglas fiscales, como siempre", ha afirmado en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press.

Montero ha defendido que la quita es "una apuesta por los territorios", de la que no tiene duda de que se acogerán "la totalidad" de las comunidades del PP, además de una herramienta que tiene el Estado asumiendo parte de la deuda para liberar recursos que puedan ser destinado a gasto social.

"De esto se habla poco, pero actualmente las comunidades autónomas no pueden salir a los mercados, dependen del Estado para poder obtener financiación", ha proseguido en su explicación sobre la importancia de la condonación, para después reprochar al PP que rechace una medida que sería beneficiosa para las comunidades.

En su opinión, los 'populares' se oponen siguiendo las directrices de 'Génova' en su estrategia de "oposición a todo". "Le pongo palos en la rueda al Gobierno para cualquier iniciativa, aunque me beneficie. Esto es, me tiro piedras contra mi propio tejado, porque creo que de esa manera tengo más capacidad de que este Gobierno no avance, no sea capaz de conseguir logros, no sea capaz de conseguir éxitos. Esto es lo que ocurre", ha denunciado.

En este punto, ha lamentado la oposición del Gobierno andaluz a la quita tras calificarla de "migajas", ya que según ha explicado Montero, Andalucía sería en términos netos la que recibiría la cantidad más importante de condonación y la que más en deuda condonada por habitantes.

UN DEBATE COMPATIBLE CON LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN

Después de recalcar que la medida sería beneficiosa para las generaciones futuras, ha afirmado que la condonación de la deuda no sustituye al debate de financiación, ya que "tiene que ser paralela" a la reforma de los ingresos que reciben las comunidades autónomas.

Preguntada sobre cuándo se va abordar la reforma de la financiación, la ministra de Hacienda ha respondido que se está trabajando en un nuevo modelo "de forma discreta", y que los territorios tienen hasta el 14 de marzo para aportar datos a su la última propuesta del ministerio sobre población ajustada.

"Nosotros no hemos dejado de trabajar, pero hemos constatado que cada vez que ponemos un documento encima de la mesa hay alguna comunidad autónoma, porque todas aspiran a una posición de máximo, que dice que ese documento le perjudica", ha constatado, señalando que la mejor forma de cerrar un acuerdo es si el trabajo lo hacen "los partidos generalistas".

Por ese motivo, ha expresado al PP de Alberto Núñez Feijóo que el Gobierno "sigue con la mano tendida" para sentarse a negociar la reforma de la financiación, ya que "no se ha resulto nunca en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

DEPURAR RESPONSABILIDADES EN EL 'CASO KOLDO'

Después de que la exnovia del exministro de Transportes José Luis Ábalos reconociese este jueves en el Supremo que no trabajó pero sí cobró de dos empresas públicas, Montero ha expresado que siente "dolor" frente al caso que involucra al expolítico socialista, puesto que, además de supuestas "irregularidades", se le acusa de supuestos "comportamientos personales" que "no se corresponden" con los "principios y valores" de la ministra.

"No puedo decir otra cosa que dolor, porque efectivamente cuando se conocen supuestamente determinadas irregularidades, determinados comportamientos también personales, que no se corresponden al menos con mis principios y con mis valores, a mí me produce dolor y una situación de desasosiego", ha lamentado.

Con ello, ha remarcado que las administraciones "tienen que tomar nota" de estas cuestiones, y que, por ende, si la expareja de Ábalos "ha cometido alguna irregularidad, se ha ausentado de su puesto de trabajo injustificadamente o ha habido algún tipo de desarreglo" el Gobierno "pedirá responsabilidades".

"Igual que hemos hecho con el señor Ábalos, que se le pidió inmediatamente el acta, que se le dijo que por supuesto diera un paso atrás y que al final tuvimos que expulsarlo también del partido, con gran dolor, porque era nuestro secretario de organización, igual ocurre en el marco de las empresas públicas", ha concluido.