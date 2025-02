Marlaska afea la "voluntad de protección personal" de Mazón y apela a su responsabilidad

Pamplona, 28 feb (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha lamentado la "información con cuentagotas y con absoluta voluntad de protección personal" ofrecida por el presidente valenciano, Carlos Mazón, sobre su actuación en la emergencia de la dana, de la que se deriva una "importante responsabilidad" no solo suya sino "de quien depende que siga al frente del PP" en su comunidad.

Lo ha dicho en una intervención en Pamplona, en el Foro SER Navarra, donde ha explicado que el sistema ES-Alert "estaba plenamente a disposición" de los responsables de emergencias en la Comunidad Valenciana el pasado el 29 de octubre y que "se podía haber usado en otros términos a los que se hizo ", ha indicado, aunque no ha querido extenderse sobre una posible responsabilidad penal tras definirse "absolutamente respetuoso con los procedimientos judiciales".

No obstante, sobre la actuación de Mazón, Marlaska ha dicho: "Desde el primer momento no he entendido la actitud y el comportamiento" al callar "dónde estaba hasta una hora muy avanzada". Ha dado "información con cuentagotas, con una absoluta voluntad de protección personal", una actitud "personalista y no de pensar en el servicio público".

En el acto también se le ha preguntado por la posible "desafección política" que la ciudadanía puede sentir en el momento actual en España, un contexto en el que el ministro ha lamentado el ambiente en el que se desarrollan las sesiones de control al Gobierno en el Congreso y el Senado: "Me preocupa que la derecha haya convertido la política en esto", ha manifestado.

"No son sesiones de control del Gobierno sino una expresión de bulos, mentiras y ruidos ocultando la verdad", ha advertido para advertir del peligro de que este "populismo" traslade "una pretendida posibilidad de que la sociedad entienda que hay respuestas muy simples a problemas complejos". EFE