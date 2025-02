La alcaldesa de València niega que el PP le haya propuesto sustituir a Carlos Mazón

València, 28 feb (EFE).- La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este viernes que "la única responsabilidad" que quiere ostentar es ser alcaldesa de València y ha negado que su partido le haya preguntado sobre la posibilidad de sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat.

Catalá ha respondido así a preguntas de los periodistas tras la reunión en la alcaldía con el director general de NxN-Data Center sobre la posibilidad de que ella sustituya a Mazón al frente de la Generalitat.

"Yo no contemplo ese escenario de la dimisión y ni mucho menos que yo ostente otra responsabilidad que no sea la única que quiero ostentar y que me hace feliz, que es ser alcaldesa de València", ha afirmado.

También ha asegurado que "no hay nada de verdad" en esa posibilidad y ha recordado: "Lo ha desmentido mi partido a nivel nacional, lo he desmentido yo, lo hemos desmentido a nivel regional, pero en primera persona os digo que no hay nada de esto".

Sobre si Génova le ha preguntado al respecto ha afirmado: "En absoluto; lo desmiento totalmente", y preguntada por si estaría preparada para serlo ha manifestado que "para ser alcaldesa de València" está "preparada todos los días".

Cuestionada sobre las manifestaciones de Mazón de los últimos días, ha defendido que "está dando la cara; no se esconde y está diciendo lo que le corresponde".

"Ya dije en su día que lo que corresponde es esperar a la justicia y el procedimiento judicial y tener respeto también en los pronunciamientos", ha añadido.

Al recordarle que dijo que confiaba en la palabra del president, ha indicado que "en 48 horas" no ha "cambiado de opinión", y al ser preguntada si había hablado con él los últimos días, ha afirmado: "Por supuesto, estamos trabajando".

"Tenemos confianza y somos amigos y llevamos siendo equipo de trabajo mucho tiempo. Sabemos que en el contexto político a veces pasan estas cosas que no son verdad y que lo más importante es decir pronto que no hay nada de esto, ya está", ha añadido. EFE