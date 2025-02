Juanma Moreno urge a Montero a abordar la reforma del sistema de financiación autonómica

Sevilla, 28 feb (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que siempre va a defender los intereses de los ciudadanos de la comunidad y ha reclamado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aborde la reforma del sistema de financiación autonómica.

"Queremos lo que Montero dijo cuando era consejera, que era algo muy razonable. Dijo que la quita en ese momento no era oportuno y que tenía que venir acompañado de la financiación autonómica; eso es lo que dijo en este Parlamento y eso es lo que nosotros siempre mantenemos", ha respondido en unas breves declaraciones a los periodistas tras el acto institucional por el Día de Andalucía en la Cámara autonómica.

El jefe del Ejecutivo andaluz, que ha coincidido en ese acto con Montero, ha explicado que no se han reunido aprovechando la ocasión: "Cómo me voy a reunir, es el Día de Andalucía, un día de fiesta, reivindicación y sensatez, hoy no toca", ha manifestado.

Montero ha respondido después a estas palabras y ha opinado que "ya empiezan a matizar" porque "al principio" decían que ella estaba en contra de la quita cuando era consejera, pero ahora hacen alusión a lo que ella asegura que sostuvo en aquellos años, "que un debate no sustituye al otro".

Ha pedido al Gobierno andaluz "que no se levante de las mesas" y que se siente a hablar de financiación y de quita de la deuda, sin hacer "una política infantil que no va a ningún lado". EFE

