El portugués Paulinho descarta que su prioridad sea ser máximo goleador en México

Toluca (México), 28 feb (EFE).- El portugués Paulinho, delantero del Toluca, descartó este viernes que su prioridad sea repetir como el máximo goleador del fútbol mexicano ya que solo piensa en conquistar el título del torneo Clausura 2025 con su equipo.

"Para mí lo único importante es salir campeón con Toluca. Los goles se dan con trabajo, pero no son una cosa que puedes controlar. Sí quiero marcar siempre, todos los partidos, pero no es una cosa que a mí me preocupe", explicó en una rueda de prensa.

El nacido hace 32 años en Braga obtuvo el semestre pasado el título de los goleadores en México, luego de convertir 13 dianas en 17 duelos; en este Clausura suma seis tantos en siete encuentros, a tres de igualar al colombiano Díber Cambindo, máximo goleador.

En este Clausura, el exjugador del Sporting de Lisboa admitió que le ha costado marcar tantos por el esquema de juego que aplica el argentino Antonio 'Turco' Mohamed, nuevo entrenador del Toluca.

"Ahora jugamos con dos delanteros, es diferente, tengo que adaptarme pero creo que lo más importante no soy yo, es el equipo. Debemos de adaptarnos a las ideas del entrenador, pero como ya dije, es un proceso y creo que estamos en el camino".

El Toluca recibirá este sábado al tricampeón América en la décima jornada del campeonato, un partido que es una reedición de los cuartos de final del certamen pasado, cuando las Águilas eliminaron en la serie al equipo de Paulinho.

"No veo este partido como revancha. Queremos ganar y ese tiene que ser siempre el pensamiento, pero revancha no. No nos interesa si perdimos o ganamos el último partido contra ellos, queremos ganar por Toluca y ese es el sentimiento", añadió el portugués.

El duelo podría catapultuar a los Diablos Rojos al segundo lugar de la tabla; actualmente son terceros con 18 puntos, a dos unidades de empatar con el América, segundo, y a cinco del líder León.

"Ante el América debemos hacer nuestro juego, que no debe cambiar aunque enfrentemos al campeón. Claro que es un equipo muy bueno, todos lo sabemos, pero también creemos en nosotros", sentenció el portugués.EFE