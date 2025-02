El Gobierno critica la "deslealtad institucional" de Moreno por utilizar el 28F para "atacar al Gobierno con mentiras"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha criticado este viernes la "absoluta deslealtad institucional" demostrada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), en el acto de entrega de los títulos de Hijos Predilectos y las Medallas de Andalucía con motivo del 28F y le ha acusado de utilizar su discurso para "atacar al Gobierno de España a base de mentiras sin escrúpulos".

Fernández se ha pronunciado de este modo en su cuenta de la red social X después de que Moreno haya exigido una "financiación justa" con "euros contantes y sonantes" y no con "ilusionismo contable" y haya advertido en presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que Andalucía "no puede aceptar algo que no resuelve ningún problema, si ello supone traicionar el espíritu de igualdad del 28 de febrero".

"Es vergonzoso el uso que hace Moreno Bonilla de las instituciones. Hoy ha demostrado que utiliza la Junta, el acto del 28F pagado con el dinero de todos los andaluces, para atacar al Gobierno de España a base de mentiras, sin escrúpulos y con una absoluta deslealtad institucional", ha censurado Fernández, que ha acompañado a Montero y al ministro de Agricultura, Luis Planas, en el acto celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Varios diputados del PSOE en el Parlamento andaluz también han criticado el discurso de Moreno en el acto de entrega de los títulos de Hijos Predilectos y las Medallas de Andalucía con motivo del 28F y han censurado que lo haya "convertido en un mitin del PP".

"Madre mía cómo están de nerviosos en el PP andaluz. Moreno Bonilla aprovecha el discurso institucional del 28F para intentar justificar su rechazo a rebajar la deuda en 19.000 millones de euros con argumentos falsos", ha publicado la diputada y portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto.

Más duro ha sido el portavoz adjunto del Grupo Socialista y nuevo secretario provincial del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, que ha calificado como "reprobable y vergonzoso" el discurso de Moreno, al que ha reprochado haber "convertido en un mitin del PP" la gala del 28F que "se paga con el dinero de todos los andaluces".

Junto a ello ha criticado que Moreno en su discurso "haya pasado de Blas Infante a Clavero Arévalo" lo que, a su juicio, "demuestra hasta qué punto está dispuesto a borrar la historia de reciente de nuestra tierra".

Otros diputados del PSOE-A han puesto el acento en la intervención del comunicador Manu Sánchez en defensa de la salud pública al recoger su Medalla de Andalucía a los Valores Humanos. "Esto ha sido realidad, emoción real de Manu Sánchez. Juanma Moreno ha sido un ejemplo de virtuosismo hipócrita. Menudo farsante el presidente de todos los andaluces y andaluzas el Día de Andalucía", ha criticado el parlamentario por Sevilla Rafael Recio.