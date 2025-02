Catalá reitera que no contempla la dimisión de Mazón: "La única responsabilidad que quiero ostentar es la de alcaldesa"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que nadie en el PP le ha ofrecido "en absoluto" sustituir en el cargo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana, al tiempo que ha reiterado que no contempla el escenario de su dimisión. "Ni mucho menos que yo ostente otra responsabilidad que no sea la única que quiero ostentar y me hace feliz, que es ser alcaldesa de València", ha agregado.

Catalá se ha pronunciado de esta forma, en declaraciones a los medios este viernes, preguntada por los "rumores" sobre que Génova establezca una gestora en la Comunitat Valenciana y que ella vaya a situarse al frente de la Generalitat.

"No hay nada de verdad", ha insistido la primera edil, y preguntada por si estaría preparada para ser presidenta de la Generalitat, ha contestado que está "preparada todas las mañanas" para ser alcaldesa.

Sobre qué le parecen las explicaciones que ha dado Carlos Mazón sobre el día de la dana, ha destacado que el 'president' "está dando la cara", "no se esconde y desde luego está diciendo lo que lo que corresponde". Así, ha asegurado que no ha cambiado de opinión sobre que confía en su palabra.

Asimismo, respecto a su opinión sobre que el Cecopi no se convocara hasta las 17 horas y que Mazón no se incorporara hasta las 20.28 horas, cuando ella estuvo al frente del Cecopal de València desde la mañana, María José Catalá ha insistido en que el presidente de la Generalitat "no forma parte del Cecopi formalmente".

De hecho, ha subrayado que, "en otras circunstancias meteorológicas adversas en otras comunidades autónomas, los presidentes autonómicos tampoco formaban parte del Cecopi".

Además, la alcaldesa ha pedido "esperar a la justicia y al procedimiento judicial" que está abierto sobre la gestión del 29 de octubre, y "tener ese respeto también en los pronunciamientos públicos".

Preguntada por si ha hablado con Mazón en los últimos días, Catalá ha explicado que estuvieron trabajando juntos en su despacho, que también presentaron la inversión de la empresa IBM en la ciudad y participaron en la inauguración de un nuevo centro hospitalario en Valencia. También ha destacado que este jueves estuvieron "hablando de proyectos en la ciudad con absoluta y total normalidad".

"Como tenemos confianza, somos amigos, sabéis que llevamos siendo equipo de trabajo mucho tiempo. Sabemos que en el contexto político a veces pasan estas cosas que no son verdad y lo más importante es decir pronto que no hay nada de esto y ya está", ha zanjado.

"FALTÓ MUCHA INFORMACIÓN" DE LA CHJ

La alcaldesa de València ha afirmado también que "cada ayuntamiento tomó las decisiones que consideró en base a la información que tenía" y que "faltó mucha información".

"Yo siempre digo que a nosotros la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) nunca nos avisó de que evidentemente había desbordamiento del barranco del Poyo y que nos podía llegar a ese agua", ha sostenido.

Por ello, ha manifestado que echa "mucho en falta las explicaciones oportunas del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar", Miguel Polo, y ha lamentado que "no quiso venir a comparecer el Ayuntamiento de Valencia" en la comisión municipal sobre la dana. Catalá espera que sí acuda a las comisiones del Congreso y Les Corts.