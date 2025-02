Borja Jiménez: "Es un partido con una carga emocional mayor que otras semanas"

Leganés (Madrid), 28 feb (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, consideró que el derbi del sur de Madrid que medirá a su equipo contra el Getafe en Butarque tiene "una carga emocional mayor que otras semanas" y opinó que tiene "mucha importancia para la afición", si bien cree que suceda lo que suceda "habrá vida" después.

"Es un derbi. Está claro que es un partido con mucha importancia para la afición, diferente al de cualquier otra semana por lo que supone y por el ambiente que hay. Es un partido con una carga emocional mayor que otras semanas, pero nada más allá de eso. Después del partido habrá vida independientemente de lo que ocurra. Tenemos en mente intentar ganar para dar una alegría a la afición, que se lo merece", dijo.

"El Getafe es de los equipos que no te deja mucho tener la pelota, no te da posibilidad. Está muy bien trabajado, aprieta muy alto, leva el partido a sitios donde ellos están cómodos, de mucha presión, de mucho duelo, donde son muy ganadores. Creemos que pueden suceder perfiles de partidos diferentes en función del resultado", apuntó sobre el rival.

El bando leganense atraviesa un momento delicado, pero al técnico le gustaría que la gente no perdiera la confianza en ellos: "Entendemos cómo está esto montado. Cuando no ganas, la crítica aumenta y la desconfianza en lo que trabajas crece; es habitual. No me gustaría que la gente pierda la confianza, necesitamos recuperar nuestra mejor versión para poder transmitir a nuestra gente esa confianza que necesitan y poder obtener buenos resultados".

"Estamos preparados porque, aunque no estemos en los puestos de descenso, luchamos por ello; no es algo que nos vaya a sorprender. Tenemos que valorar el mérito de en ninguna semana estar en descenso. No sirve de nada, pero estamos preparados para que pueda pasar estas jornadas. Los derbis son un poco diferentes; aparece el factor emocional más que en otros partidos y es posible que sea menos táctico que otros días", comentó.

Borja cree que deben llevar los partidos "a sitios donde el registro goleador sea bajo" y encajen poco, en los que tengan "solidez defensiva": "Le damos muchas vueltas para intentar que el equipo se sienta cómodo. Hemos tenido algunos duelos en los que no hemos estado bien, otros en los que no hemos tenido suerte. Hay que trabajar la confianza del futbolista, intentar que se sientan cómodos, que tengan buenas sensaciones entrenando y que retomen lo que les ha traído hasta aquí".

Por otro lado afirmó que el hecho de que no se vayan concretando renovaciones en el club no debería afectar al día a día de los jugadores y habló de Allan Nyom, ex jugador blanquiazul ahora en el Getafe: "Es un pedazo de profesional; el año pasado nos ayudó a ascender, nos enseñó muchísimas cosas y creo que mañana dará todo por el Getafe, como hace siempre, para intentar ganar el partido". EFE