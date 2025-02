Bordalás, sobre expulsión Antony: "El reglamento es muy claro: dar o intentar una patada"

Getafe (Madrid), 28 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, se pronunció este viernes sobre la tarjeta roja que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) retiró a Antonny, jugador del Betis, y recordó que el reglamento es muy claro al respecto: "dar o intentar una patada".

Antony fue expulsado durante el encuentro ante el Getafe de la pasada jornada. En el tiempo añadido hizo una entrada al lateral derecho Juan Iglesias por la que vio una roja directa. Días después, el Comité de Disciplina aceptó las alegaciones del Betis y anularon su expulsión, por lo que podrá enfrentarse el Real Madrid.

Bordalás, preguntado al respecto 48 horas antes de su partido frente al Leganés, aportó su punto de vista: "No suelo opinar en ese aspecto. Al final han tomado esa decisión. Imagino que hay gente a favor o en contra, pero el reglamento es muy claro: dar o intentar una patada y en ese momento se intentó dar una patada porque no había posibilidad de llegar al balón. No tengo nada más que decir". EFE