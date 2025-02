Álvaro Rubio: "Nos falta estar más acertados, pero la actitud es la que queremos"

Valladolid, 28 feb (EFE).- El técnico del Real Valladolid, Álvaro Rubio, ha asegurado, tras lograr un punto ante la U.D Las Palmas (1-1), que aunque les ha faltado estar más acertados de cara a la portería, la actitud mostrada por sus jugadores es la que quieren y necesitar para seguir luchando.

Rubio ha reconocido que no entraron bien al partido y estuvieron nerviosos en todos los sentidos, ya que defensivamente no controlaban el balón y les ha costado hacerse al juego, pero a partir del gol reaccionaron y, tras la expulsión de McKennan, han podido llegar más al área rival.

"A veces no se pueden explicar las cosas, que hayamos tenido tantas ocasiones y que no haya entrado el balón, pero me quedo con la actitud del equipo, que lo ha intentado hasta el final", ha comentado.

En el descanso les ha transmitido que había que apretar, seguir aumentando el ritmo y analizó cómo atacar, con más orden, porque estaban jugando muy precipitados y, con los cambios, llegó el empuje que buscaban, sobre todo, en la banda derecha, con Iván Sánchez.

En este sentido, ha explicado que el plan estaba claro, pero los que entraron desde el banquillo entendieron mejor todo, jugar más tranquilos y aportando un plus para atacar mejor, crear más acciones individuales, circular por fuera e ir más rápido para meter más balones dentro del área.

Por eso considera que este encuentro debe servir como ejemplo, por el empuje y las ganas mostradas. "Luego puedes estar acertado o no, pero hay que darlo todo e ir hasta el final para que nuestra gente se sienta orgullosa", ha matizado.

De hecho, considera que si hay más partidos como éste algún gol más deben meter y por eso ha dejado claro que sigue creyendo en que se puede lograr la permanencia.

"Es lo que les transmito, sabiendo que la realidad es dura y difícil, cada vez más, sobre todo si no sumas de tres en tres, pero hasta que nos dé la máquina hay que seguir", ha insistido.

Respecto a la protesta de los aficionados, ha indicado que están en su derecho de elegir y hacer lo que quieren, y ha agradecido el apoyo a los que han estado, porque desde el campo se nota su empuje, y quiere seguir dándoles razones para que estén con ellos. EFE

