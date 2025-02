Ibon Navarro: "No es el mejor rival, nos va a exigir los 40 minutos"

Málaga, 27 feb (EFE).- El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, ha afirmado sobre el encuentro de este domingo ante el Baxi Manresa de la Liga Endesa que "no es el mejor rival" porque les "va a exigir cuarenta minutos a nivel físico".

"Tiene un nivel y una cantidad de pases en sus ataques que exige mucho físicamente", dijo en rueda de prensa el entrenador vitoriano, quien destacó que el conjunto manresano "toca pintura con mucha facilidad, cambia de lado el balón varias veces, te ataca en los primeros segundos".

El entrenador del conjunto malagueño señaló que el Baxi Manresa tiene a "Derrick Alston, que te obliga a tener jugadores fuera de su posición y, si tienen acierto desde fuera, aumenta el peligro: dieron 40 minutos espectaculares en el Palau, 30 en La Fonteta, es un rival súper incómodo para nosotros", dijo.

El Unicaja sufrió en Manresa una abultada derrota (106-69), que puede incentivar a los jugadores cajistas para el duelo en Málaga.

"Es una forma de verlo, ojalá, pero yo no pienso en las cosas mentales, sino en el baloncesto, lo que nos van a obligar a hacer, que es incómodo para nosotros. El Unicaja no jugó aquel partido, lo veo y nos entran los sudores fríos. Ellos jugaron increíble, con nivel de acierto, intensidad y energía tremendos. Nos superaron, no fuimos a Manresa", admitió.

El Baxi Manresa alineará al escolta malagueño Mario Saint-Supéry, cedido por el Unicaja, quien podría acusar el nerviosismo, aunque "es bastante más maduro para su edad de lo corriente y seguro que va a querer hacer un buen partido" y no cree "que le vaya a afectar".

Sobre los lesionados, indicó que "Alberto Díaz va muy bien" aunque no cree "que llegue"; Yankuba Sima y Jonathan Barreiro "han mejorado y siguen teniendo molestias"; Osetkowski "sigue con problemas y muchos dolores en la articulación del hombro, no puede entrenar al cien por cien"; y Tyler Kalinoski "estaba mejor pero aún con bastantes molestias", concluyó. EFE

jrl/cb/og