El PP culpa a Montero de "bloquear" la suspensión del impuesto eléctrico

Madrid, 27 feb (EFE).- El PP ha culpado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el Gobierno haya "bloqueado" la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, aprobada en el Congreso a través de una enmienda del PP y Junts a la reforma de la ley sobre comercio de derechos de emisión.

El Consejo de Ministros retiró esta semana del Congreso la tramitación de esta reforma legal, por considerar que en la ponencia se habían incluido enmiendas parciales "con efectos negativos" como esa, ya que, a su juicio, suprimir el citado impuesto, del 7 %, incrementaría la factura de los consumidores, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

En declaraciones en el Congreso, el portavoz económico del PP, Juan Bravo, ha dicho este jueves que, no solo su partido defiende la supresión, sino que el propio "documento de expertos" encargado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "dice que ese impuesto, en el momento en que el déficit tarifario se ha equilibrado, hay que quitarlo".

"No es algo que defienda el PP, es algo que defienden los expertos, pero María Jesús Montero no quiere bajar los impuestos a ninguno de los españoles, y como no quiere bajar los impuestos el Gobierno bloquea la ley", ha subrayado.

Tras recordar que la inflación ha subido este mes "justamente por la electricidad", Bravo ha apuntado que con la eliminación de este impuesto los ciudadanos "se podrían ahorrar una parte importante de su factura de la luz y habría menos inflación". EFE