Diego Gómez: "Defender la camiseta del Dépor es algo muy especial para mí"

A Coruña, 27 feb (EFE).- El atacante Diego Gómez no escondió este jueves su satisfacción por regresar al RC Deportivo en este mercado invernal, pese a ser consciente de que en el equipo blanquiazul tendrá más dificultades para tener continuidad en el once porque “la exigencia es mayor” que en Primera Federación, donde jugó cedido la primera vuelta del campeonato con el Arenteiro.

“Es un orgullo poder defender la camiseta del Deportivo, es algo muy especial para mí. Me acuerdo de todos los que me acompañaron en el proceso, desde mi abuela que me apoyó mucho, hasta mis padres que vienen todos los fines de semana a verme”, comentó en rueda de prensa.

El atacante cree que regresa a Riazor siendo “más maduro” porque el paso por O Carballiño le ha permitido crecer futbolísticamente.

“Me fui cedido al Arenteiro para coger confianza y nivel. El año pasado casi no había jugado en Primera Federación y este año he tenido muchos minutos, y ahora lo noto, es evidente”, confesó.

Diego Gómez asume que necesita tener “paciencia” para ir entrando poco a poco en los planes de Óscar Gilsanz, con quien ya había coincidido en el equipo juvenil del Dépor y después en el Fabril.

“Me pide que entrene, que siga mejorando, que al final entrenar es una mejora personal. Es un proceso en el que tengo que tener paciencia, mi único objetivo es coger experiencia y crecer con el equipo. Personalmente estoy muy tranquilo”, subrayó el canterano, a quien no le pesa llevar el dorsal 7.

"La verdad es que no pesa. Es un dorsal al que hay que tener mucho respeto porque lo han llevado grandes jugadores como Makaay o Lucas Pérez, pero la verdad es que no pesa. En A Coruña es donde quiero estar”, manifestó.

Por su parte, el director de fútbol del Dépor, Fernando Soriano, destacó que la prolongación de contrato del futbolista hasta 2030 supone "seguir afianzando” la apuesta por la cantera, “reteniendo nuestro talento y dándole las oportunidades que se están ganando”.

“La salida de Lucas dejó una vacante en el equipo porque teníamos pensado buscar un refuerzo. El míster también colabora en esa decisión de ver que Diego estaba preparado para dar el salto”, explicó Soriano, que no quiso valorar las declaraciones de Lucas Pérez “por respeto a Diego, a Lucas y al PSV”. EFE

dmg/og