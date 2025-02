Compromís recurre la decisión del PP de citar de la Generalit únicamente a Mazón a la comisión del Senado sobre la dana

Compromís ha recurrido a la Mesa del Senado para que el presidente valenciano, Carlos Mazón, no sea "el único citado a informar en representación de toda la Generalitat Valenciana" por la mayoría absoluta del PP en la comisión de investigación sobre la dana.

A través de un escrito a la Mesa del Senado, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación valenciana ha pedido al PP modificar el plan de trabajo de la comisión para que también comparezcan "los responsables técnicos y políticos de la Generalitat Valenciana implicados en la gestión de la emergencia".

Su senador, Enric Morera, considera "imprescindible" la comparecencia de la exconsejera de Medio Ambiente Salomé Pradas y de los responsables del 112 de la Generalitat Valenciana, para "aclarar" qué protocolo siguieron y quién tomó las decisiones que "podrían haber evitado la tragedia", según ha señalado en una nota.

La lista de comparecientes planteada por el PP vulnera, a su juicio, el principio de pluralidad y objetividad en una investigación parlamentaria, restringiendo el acceso a información relevante.

INVESTIGACIÓN "RIGUROSA, NO UNA PANTOMIMA"

Morera ha indicado que el PP pretende "poner en la diana" al presidente de la Generalitat "como único responsable de la gestión, cuando el mismo Mazón dice que no participó en la emergencia y que ni siquiera formaba parte del Cecopi".

"Si él es el único que puede explicar lo que pasó, quiere decir que es el único responsable y tendría que dimitir", ha expresado el senador, quien demanda una investigación "rigurosa y no una pantomima diseñada para proteger a Mazón".

Tras incidir en que Mazón asegura que no llegó el día de la dana al centro de coordinación hasta las 20.28 horas, Morera ha pedido saber quién decidió no activar antes los medios de emergencia, por qué "no se emitieron alertas adecuadas" y qué responsabilidades políticas se derivan de "la descoordinación".

Morera ha expresado que el PP busca convertir la investigación parlamentaria en "una operación de blanqueo político para Mazón, evitando que otros cargos de la Generalitat y expertos en emergencias aporten datos fundamentales".