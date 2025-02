Clavijo afea a la consejera de Hacienda (PP) el plante en el CPFF aunque suscribe el rechazo a la condonación de deuda

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afeado este jueves a la consejera de Hacienda, la 'popular' Matilde Asián, que este miércoles se ausentara de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en línea con lo que hicieron las comunidades gobernadas por el PP, si bien ha dicho que comparte "el fondo" de la protesta porque la condonación de deuda "perjudica" los intereses de Canarias.

"Eso fue una decisión personal, ustedes saben que yo no comparto. Nunca dejo de sentarme ni nunca dejo de levantarme, o sea, no me levanto de una mesa donde se esté debatiendo algo sobre Canarias", ha indicado en declaraciones a los periodistas.

En todo caso, ha apuntado que es "anecdótico" porque la posición del Gobierno de Canarias estaba fijada de antemano, reconociendo igualmente que Asián trató de contactar con él y con el vicepresidente, Manuel Domínguez, para comunicar la decisión.

Clavijo ha precisado que "no va a ocurrir más" aunque el reparto de condonación de deuda fuera a ser aprobado "de todas" pese al voto en contra de Canarias --se le hará llegar por escrito al Gobierno-- dado que el Estado se reserva la mitad del peso de los votos, según el reglamento.

Ha dicho que el conocimiento "técnico y jurídico" de Asián es "absolutamente impecable e intachable" y el acuerdo del CPFF no responde al "interés general" y encima genera "grandes dudas" sobre su posible legalidad.

No obstante, ha dejado claro que "donde se debata algo sobre Canarias" hay que "estar presentes" y manifestar la "contrariedad".

El presidente canario ha insistido en que "no tiene sentido" que se le condone más deuda "a la comunidad más rica y que no ha tenido una gestión adecuada de sus finanzas de España" y que, sin embargo, a Canarias, que la comunidad autónoma menos endeudada, se le aplica un "doble castigo", limitar la condonación al 50%, que solo afecta a Canarias, y más de 2.200 euros de condonación a un ciudadano de Cataluña por 1.468 de un ciudadano de Canarias.

Ha recordado también que en los "momentos más duros" de la crisis del 2008 Canarias hizo una "gestión seria y rigurosa" que implicaba no poder prestarle servicio a los ciudadanos de Canarias, servicios que "a lo mejor en otras comunidades autónomas sí disfrutaron".

Ahora, ha señalado, "los canarios vamos a tener que pagar parte de esa deuda de unos servicios que disfrutaron los ciudadanos de algunas comunidades autónomas y que, en Canarias, no lo hicieron, con lo cual entendemos que es un doble castigo y estamos en contra".

Clavijo ha apuntado que no tiene una "bolita mágica" ni hace "política ficción" sobre posibles acuerdos bilaterales de financiación, al tiempo que ha cuestionado "las formas" para presentar el modelo de condonación, pues se enteró por los medios de comunicación y a través de un partido (ERC) que no forma parte del Gobierno.

"Llegamos con la propuesta que ya había anunciado un líder político, no creemos que sea la forma de negociar entre gobiernos, y, además, esa propuesta ni siquiera fue, como se había comprometido la vicepresidencia del Gobierno, a ser hablada y debatida antes con las comunidades autónomas, si no era como las lentejas, lo tomas o lo dejas", ha señalado.

Clavijo cree que este modelo "rompe la solidaridad" y "hurta" a los canarios más de 1.000 millones cuando las islas han contribuido a la "estabilidad de las instituciones" siendo "serios y rigurosos" con la gestión pues no se asumieron en su momento gastos para los servicios públicos.

"Nos hemos comprometido con las finanzas y con el futuro de estas generaciones, y que ahora tengamos que pagar parte de la factura de otros que no han sido tan serios y rigurosos, no nos parece justo", ha señalado.