Yarek tras su renovación: "Estoy muy contento y agradecido"

Valencia, 26 feb (EFE).- El defensa del Valencia Yarek Gasiorowski, quien ha prolongado su contrato hasta el 30 de junio de 2027 debido a una cláusula que estipulaba la ampliación si cumplía una serie de partidos, se mostró contento y agradecido por prolongar por un año más su relación contractual.

El futbolista de Polinyà del Xúquer de 20 años señaló estar "muy contento por renovar en el Valencia CF un año más". "Es una muestra de cariño y del trabajo que he hecho aquí en el club", añadió.

El internacional español sub-19 recordó, en declaraciones facilitadas por el club, que llegó "en prebenjamín de segundo año con la ilusión de llegar a la élite": "Es muy difícil, pero he conseguido lo que tanto quería. Toca seguir trabajando, que acaba de empezar".

Tras trece temporadas en la academia valencianista, Yarek debutó con el primer equipo el 7 de octubre de 2023 ante el RCD Mallorca y, desde ese momento, ha ido acumulando experiencia en la primera plantilla valencianista con cerca de cuarenta partidos disputados tanto en Liga como en Copa del Rey desde la pasada temporada.

"Siempre, me lo he tomado todo con calma, he ido quemando etapas, normalmente, hasta que llegó la etapa de juvenil, que me subieron a juvenil de segundo año y empecé a ver que la cosa ya empezaba a ponerse seria, después iba convocado con el filial, hasta que tuve la oportunidad de primer equipo”, agregó.

Tras anunciarse este miércoles su ampliación de contrato, el central comentó que ha recibido las felicitaciones de sus compañeros del primer equipo. "Es un vestuario muy bueno. Los compañeros me han dado la enhorabuena y estoy muy agradecido", apuntó.

El defensor se mostró convencido de que, con la ayuda de la afición, conseguirán finalmente el objetivo de la permanencia en LaLiga.

"No tenemos otra cosa en la mente que no sea conseguir el objetivo. La afición cada fin de semana lo demuestra, estamos muy agradecidos. Siempre están apoyando y hacen que para los rivales sea muy complicado. Todos juntos vamos a conseguir el objetivo", concluyó. EFE

plm sm/lm