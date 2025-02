Urko Berrade: "La general ahora ya está muy complicada"

Matosinhos (Portugal), 26 feb (EFE).- El navarro Urko Berrade, quien pese al empeño de sus compañeros cedió más de un minuto en meta, reconoció que en esta primera etapa de O Gran Camiño 2025 se ha dejado buena parte de sus opciones de pelear por el triunfo final de la carrera gallega.

"He pinchado, los jueces han cortado a los coches y no he podido volver", explicó, cariacontecido, el ciclista del Kern Pharma, que partía como uno de los favoritos para suceder al danés Jonas Vingegaard en la victoria final de la ronda gallega.

"La general ahora ya está muy complicada, habrá que valorar otras opciones y ayudar al equipo en lo que se pueda", manifestó tras cruzar la línea de meta en Matosinhos, donde ganó el danés Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility).

La cuarta edición de la ronda gallega arrancó por primera vez en tierras portuguesas. La primera etapa transcurrió este miércoles entre las localidades de Maia y Matosinhos, en el distrito de Oporto.

La ausencia de Vingegaard, gran dominador de la carrera gallega en las últimas dos ediciones, amplía las opciones de muchos ciclistas al triunfo final. El ecuatoriano Jefferson Cepeda, actual campeón contrarreloj de su país, y el canadiense Derek Gee (Israel-Premier Tech) aparecen en todas las quinielas. EFE

