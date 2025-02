Toro: “Es el derbi de la responsabilidad y de la obligación”

Valencia, 26 feb (EFE).- El entrenador del Valencia Femenino, Cristian Toro, dijo este miércoles que el derbi de este sábado contra el Levante en Mestalla es "totalmente diferente" a los vividos antes porque son los dos equipos que ocupan la zona de descenso, y, por ello, será “el derbi de la responsabilidad y de la obligación”.

“Los derbis siempre son especiales, diferentes… Me ha tocado vivir varios, pero es diferente a todo lo que veníamos acostumbrados, con un peso diferente para los dos clubes que pasamos los apuros de conseguir la permanencia”, dijo en rueda de prensa.

Para Toro, ninguno de los dos equipos debería estar en la zona roja, pero apuntó que, a veces, las dinámicas se dan así y deben intentar cambiarlas: “No es un partido más, el Levante es un histórico, en los inicios nos costaba mucho y se fueron igualando. No quiero que esa tensión nos haga que no podamos ser lo que podemos ser”, comentó.

“Los derbis siempre son muy competidos, el de este año fue muy duro, aunque nos terminó sonriendo a nosotras (0-1). Hay cosas que hicimos bien que queremos mantenerlas y mejorarlas. Ojalá que haya una gran versión del Valencia. Las jugadoras se vacían todas las semanas y se reinventan”, apuntó.

En este aspecto, el entrenador argentino dijo que son conscientes de la responsabilidad que tienen, pero que se centran en el día a día porque quieren ser mejores.

“Quiero que mi equipo esté lo más liberado posible de lo externo, que es la obligación y desesperación. Sabemos que es un partido importante, pero no he vivido ningún derbi que no sea importante y que no se viva con intensidad”, dijo Toro.

“Las jugadoras son las primeras que les duele la situación y trabajan todos los días con la actitud necesaria. Queda un tercio de la liga y se necesitan tener dos o tres resultados positivos para creer que es posible”, finalizó el técnico valencianista. EFE

