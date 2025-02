Morant dice que "Mazón miente más que habla" y critica que Feijóo le sostenga en el cargo

(Actualiza EX3090 con más declaraciones)

Madrid, 26 feb (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha asegurado este miércoles que el presidente valenciano, Carlos Mazón, "miente más que habla" y ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "sostenerle" en el cargo.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Morant se ha referido a las explicaciones dadas hoy por Mazón en las que ha reconocido que llegó el día de la dana a las 20.28 horas al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), 17 minutos después de lanzarse la alerta.

Morant ha subrayado que es "indecente" e "insostenible" que Mazón siga siendo presidente y ha criticado a Feijóo por no apartarle.

Que siga en el poder "solo se explica y se sostiene", según Morant, porque hay una mayoría parlamentaria de PP y Vox en las Cortes Valencianas "tan indecente como el señor Mazón".

"Feijóo sostiene a un presidente que ya no se sostiene", ha aseverado.

Antes, en declaraciones a TVE, ha dicho que Mazón “no contestó ese día a las llamadas de la -entonces- vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, alegando que estaba fuera de cobertura en un Cecopi donde ahora dice que no estaba”.

“Y yo lo que digo es que ya no soportamos más mentiras. Yo me pongo en la piel de los familiares de las personas fallecidas que están desesperadas, que seguramente han pasado por la peor tragedia de sus vidas y que no soportan ya más”, ha agregado la secretaria general de los socialistas valencianos.

El presidente de la Generalitat Valenciana, ha destacado Morant, "ha querido ser la víctima de la dana, pero no es víctima de nada. Hay unas víctimas que han sido desasistidas y que fueron abandonadas por el Consell el 29 de octubre y los días previos".

"La responsabilidad en protección civil es única y exclusiva de la Generalitat", ha aseverado.

Respecto a la quita de deuda autonómica anunciada por el Ejecutivo, Morant ha pedido a Mazón que explique a los valencianos y a las valencianas por qué va a renunciar a los 11.210 millones de euros, el 20% de la deuda de la comunidad, que le quiere condonar el Gobierno.

"Al quitarnos esas deudas hay intereses que dejamos de pagar cada año y que supone una capacidad, por ejemplo, para invertir en educación o en sanidad, que no vamos a poder tener de otro modo", ha concluido.EFE