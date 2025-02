Montero acusa a los consejeros del PP de hacer "dejación de funciones" y de "deslealtad"

Madrid, 26 feb (EFE).- La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado de “histórico” el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, tanto por "la valentía" de la propuesta del Gobierno, como por "la deslealtad" de los consejeros del PP, a los que ha acusado de "dejación de funciones".

La acusación de Montero respondía así a la decisión de los consejeros del PP de abandonar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debatía esta tarde la propuesta del Gobierno de condonar más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica.

“Es una dejación de funciones sin precedentes”, ha dicho, antes de añadir que "han preferido no votar en contra”, porque "no se atreven a explicarlo en sus territorios ni tampoco a no seguir la instrucción que les ha dado Génova”.

“Los responsables públicos tenemos la obligación de representar a nuestros ciudadanos, esto ha sido una dejación de funciones. Nunca antes los consejeros autonómicos, fuera del color político que fuera el Gobierno se España, se habían ausentado de este consejo, renunciando a su responsabilidad”, ha reprochado Montero.

“Es la gota que colma el vaso de la irresponsabilidad del PP, pero cada vez sorprende menos, porque Feijóo lleva años pidiendo la reforma del modelo de financiación, pero luego rechaza la propuesta del presidente Sánchez de abordar este asunto en una mesa entre ambos partidos”, ha añadido.EFE