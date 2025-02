Ferrovial vende al fondo Ardian toda su participación en Heathrow, un 5,25 % del total

Madrid, 26 feb (EFECOM).- Ferrovial ha llegado a un acuerdo vinculante con el fondo de inversión Ardian para la venta del 5,25 % que tenía en FGP Topco, la matriz de Heathrow Airport Holdings, por unos 550.138.139 euros (455 millones de libras esterlinas).

Según ha informado este miércoles Ferrovial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la transacción está sujeta al cumplimiento del derecho de adquisición preferente ('right of first offer'), que puede ser ejercitado por los accionistas de Topco al amparo del acuerdo de accionistas y los estatutos de la sociedad.

El cierre completo de la transacción está sujeto al cumplimiento de las condiciones regulatorias que sean de aplicación y como parte del mismo otros accionistas de Topco, incluido CDPQ, también han llegado a un acuerdo para vender un 4,75 % adicional a Ardian, por lo que el fondo se ha quedado a través de esta transacción con un 10 % del aeropuerto.

Ferrovial, una multinacional que opera en el sector de las infraestructuras de transporte y movilidad, recalca en su comunicación a la CNMV que el importe de 455 millones de libras esterlinas se ajustará "con un tipo de interés que se aplicará hasta el cierre de la operación".

El pasado 12 de diciembre, Ferrovial ya cerró la venta de una participación del 19,75 % del aeropuerto por 2.000 millones de euros.

Meses antes, en junio de 2024, Ferrovial y otros accionistas llegaron a un acuerdo con Ardian y también con The Public Investment Fund (PIF) -vehículo de inversión pública de Arabia Saudí- para la venta del 37,62 % de su participación en FGP Topco.

Heathrow alcanzó 84 millones de pasajeros en 2024

El aeródromo británico había informado este mismo miércoles de que en 2024 obtuvo un beneficio antes de impuestos de 917 millones de libras (1.109 millones de euros), un alza del 30,8 % frente al año anterior.

El número de pasajeros que pasaron por las terminales de Heathrow en 2024 llegó a 83,9 millones, un 5,9 % más que en 2023, ha explicado este miércoles el aeropuerto en un comunicado.

Participada hasta ahora por Ferrovial, el aeropuerto inglés anunció hace dos semanas una inversión multimillonaria para ampliar dos de sus terminales, la 2 y la 5, y para acometer una nueva configuración del aeródromo.

Hace apenas un mes, la compañía con sede en Países Bajos que preside Rafael del Pino, también completó la venta de su 50 % en AGS, sociedad propietaria de los aeropuertos de Aberdeen, Glasgow y Southampton.

Ferrovial, uno de los principales operadores globales de infraestructuras, está presente en más de quince países y cuenta con más de 24.000 empleados en todo el mundo. EFECOM