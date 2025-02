Felipe: “Uno puede aceptar una rebaja pero no un rebajón”

Valencia, 26 feb (EFE).- El ya exdirector deportivo del Levante Felipe Miñambres explicó este miércoles los motivos de su salida del club valenciano y puntualizó que estaba dispuesto a aceptar una rebaja en su contrato, que finalizaba en junio de 2027, pero que no podía aceptar “un rebajón”.

Felipe, en una rueda de prensa de tres cuartos de hora de duración en el estadio Ciutat de València, aseguró que su marcha del Levante, club al que llegó en 2022, se debe a que el consejero delegado y máximo accionista de la entidad, Pepe Danvila, le trasladó que para continuar debía rebajarse el sueldo.

“Danvila me dijo hace unas semanas que la cosa estaba mal y que tenía que haber un cambio en el salario a pesar de que hemos renovado y que me quedan dos temporadas más. Me envió una reducción para mi modo de entenderlo muy drástica y yo le dije que no podía ser así y que no lo podía aceptar”, dijo a los medios de comunicación.

“Lo que sí considero es que uno puede aceptar una rebaja pero no un rebajón. Son puntos de vista diferentes, me ha sorprendido mucho y me proponen una cosa que no he aceptado en este momento”, agregó el exdirector deportivo.

Miñambres desveló que los abogados de las dos partes se van a intentar poner de acuerdo para resolver una negociación que lleva en marcha varios días y recalcó que no pretende cobrar los más de dos años que le quedan de contrato.

“No pienso mal y creo que es sincero conmigo pero no sé si la solución aporta cosas peores o mejores. Al final te sientes un poco peor. Yo no me quiero ir, me quiero quedar. Se lo he dicho: ‘te equivocas’. Pero yo no estoy jugándome el dinero ni nada en eso”, comentó.

El ejecutivo astorgano, que puntualizó que no piensa retirarse, recalcó que no encuentra “explicación al tema ni al momento” y sí que admitió que se marcha del Levante “triste y decepcionado” por las formas que ha empleado Pepe Danvila en su salida.

“Soy una persona que puedo discutir con cualquiera y al día siguiente no pasa nada y no soy rencoroso. Pero lo peor es cuando a mí me dejan triste, decepcionado. Para mí es más importante las personas. Cuando alguien me deja mal, ahí ya no, porque se rompen vínculos que para mí son mucho más difíciles de curar”, afirmó.

“Estoy triste con Pepe, se lo he dicho a él. Entiendo que pueda ser una opinión diferente pero no coincidimos. Me he quedado triste por cómo se ha desarrollado y por las formas que han sido. Considero que las cosas se pueden hacer de otra forma y eso me produjo esa tristeza”, añadió.

Felipe, que explicó que espera celebrar “alegrías” desde su asiento en el Ciutat de València, desveló que la pasada semana le comunicó su decisión al entrenador del primer equipo, Julián Calero, y que este jueves acudirá a la ciudad deportiva para despedirse de los futbolistas del Levante. EFE

pzm/cta/og