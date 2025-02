El Gobierno sospecha que Mazón trata de librarse de responsabilidad judicial con su última versión del día de la dana

El Gobierno considera que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, trata de eludir su responsabilidad ante la Justicia con las últimas declaraciones que ha hecho este miércoles sobre su actividad el día de la dana.

Después de que Mazón afirmase este miércoles que llegó al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) a las 20.28 horas y que la alarma al móvil le sonó llegando a este órgano, el Ejecutivo le acusa de mentir durante los últimos cuatro meses.

Así, la ministra de Ciencia y líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha afirmado desde el Congreso que Mazón está en una "huida hacia adelante" y con sus últimas declaraciones quiere "superar las mentiras y versiones" que ha dado, ante la investigación judicial que trata de esclarecer las responsabilidades de la tragedia.

De hecho las palabras de Mazón se produjeron un día después de que la Generalitat trasladase a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga los hechos, que Carlos Mazón no se encontraba en el Cecopi a las 20.11 horas, momento en el que se envío el mensaje ES-Alert a la población.

En la misma línea, fuentes del Gobierno señalan que en la Generalitat valenciana están "asustados" por la vía judicial en marcha y están tratando de separar a Mazón del Cecopi --donde se tomaron las decisiones el día de la catástrofe-- para librarle de responsabilidad.

Esta es la estrategia judicial que está siguiendo Mazón para evitar el señalamiento judicial, señalan en Moncloa, y por eso "le da igual contradecirse" y decir ahora que no llegó al Cecopi hasta las 20.28 de la tarde el 29 de octubre.

LLAMADAS EL DÍA DE LA CATÁSTROFE

Mazón, por el contrario, ha negado que haya cambiado su versión y que haya mentido, señalando que las 20.28 es después de las 19.30 pues, hasta el momento, venía sosteniendo que había llegado al Cecopi a partir de esa hora, sin más concreción.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Morant ha considerado que la respuesta de la Generalitat a la jueza que investiga la dana "confirma que Mazón ha mentido durante los últimos cuatro meses".

Así, le ha pedido que aclare por qué dijo que no tenía cobertura para atender, aquel día, las llamadas telefónicas de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera y otras comunicaciones. "¿Tenía cobertura o no tenía cobertura? ¿Estaba siempre informado y en contacto con la consejera o no habló con ella? ¿Estaba en el Palau o dónde estaba? ¿Estaba en el Cecopi o dónde estaba?", ha inquirido.

PIDE ACLARAR SI FEIJÓO Y MAZÓN HABLARON EL DÍA DE LA DANA

Por último, Morant ha pedido aclaraciones al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y le ha echado en cara que dijese que el día de la tragedia estuvo continuamente informado por Mazón. Sin embargo, según apunta, la relación de llamdas del presidente autoómico de ese día indica que no hubo ninguna con Feijóo.

"¿Es que Feijóo también está en esa tapadera de Mazón y en esa complicidad para mantenerle?, ha lanzado, antes de volver a pedirle que repare una situación "insostenible" retirando su apoyo al presidente autonómico.